https://ria.ru/20230724/ssha-1885991130.html

США непосредственно курируют работу украинского ЦИПСО, заявил Патрушев

США непосредственно курируют работу украинского ЦИПСО, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023

США непосредственно курируют работу украинского ЦИПСО, заявил Патрушев

США непосредственно курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:32

2023-07-24T16:32

2023-07-24T16:38

сша

в мире

николай патрушев

украина

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. США непосредственно курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Помимо агрессивной информационно-пропагандистской кампании и поставок оружия, командование Специальных операций США непосредственно курирует работу подразделений украинского Центра информационно-психологических операций", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС".Слова Патрушева приводит "Российская газета".

https://ria.ru/20230418/tsipso-1866010990.html

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сша, в мире, николай патрушев, украина