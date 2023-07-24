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США непосредственно курируют работу украинского ЦИПСО, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023
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16:32 24.07.2023 (обновлено: 16:38 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ssha-1885991130.html
США непосредственно курируют работу украинского ЦИПСО, заявил Патрушев
США непосредственно курируют работу украинского ЦИПСО, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023
США непосредственно курируют работу украинского ЦИПСО, заявил Патрушев
США непосредственно курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:32
2023-07-24T16:38
сша
в мире
николай патрушев
украина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. США непосредственно курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Помимо агрессивной информационно-пропагандистской кампании и поставок оружия, командование Специальных операций США непосредственно курирует работу подразделений украинского Центра информационно-психологических операций", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС".Слова Патрушева приводит "Российская газета".
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сша, в мире, николай патрушев, украина
США, В мире, Николай Патрушев, Украина
США непосредственно курируют работу украинского ЦИПСО, заявил Патрушев

Патрушев: США курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. США непосредственно курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Помимо агрессивной информационно-пропагандистской кампании и поставок оружия, командование Специальных операций США непосредственно курирует работу подразделений украинского Центра информационно-психологических операций", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС".
Слова Патрушева приводит "Российская газета".
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