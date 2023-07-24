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ВС России поразили узел связи и пункт управления двух украинских мехбригад - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/spetsoperatsiya-1885962582.html
ВС России поразили узел связи и пункт управления двух украинских мехбригад
ВС России поразили узел связи и пункт управления двух украинских мехбригад - РИА Новости, 24.07.2023
ВС России поразили узел связи и пункт управления двух украинских мехбригад
Российские военные поразили в ДНР и Запорожской области узел связи и пункт управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:32
2023-07-24T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР и Запорожской области узел связи и пункт управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ", - рассказало военное ведомство. В целом российские военные в течение суток нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
ВС России поразили узел связи и пункт управления двух украинских мехбригад

Минобороны: ВС России поразили узел связи и пункт управления двух украинских мехбригад

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР и Запорожской области узел связи и пункт управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в сводке.
«
"В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ", - рассказало военное ведомство.
В целом российские военные в течение суток нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах, отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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