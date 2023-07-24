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ВС России поразили узел связи и пункт управления двух украинских мехбригад
ВС России поразили узел связи и пункт управления двух украинских мехбригад - РИА Новости, 24.07.2023
ВС России поразили узел связи и пункт управления двух украинских мехбригад
Российские военные поразили в ДНР и Запорожской области узел связи и пункт управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:32
2023-07-24T14:32
2023-07-24T14:32
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вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР и Запорожской области узел связи и пункт управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ", - рассказало военное ведомство. В целом российские военные в течение суток нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
ВС России поразили узел связи и пункт управления двух украинских мехбригад
Минобороны: ВС России поразили узел связи и пункт управления двух украинских мехбригад