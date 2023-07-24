Рейтинг@Mail.ru
Объем производства сметаны в Подмосковье вырос на 113% - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:33 24.07.2023 (обновлено: 16:42 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/smetana-1885991485.html
Объем производства сметаны в Подмосковье вырос на 113%
Объем производства сметаны в Подмосковье вырос на 113% - РИА Новости, 24.07.2023
Объем производства сметаны в Подмосковье вырос на 113%
В Московской области объем производства сметаны в мае этого года вырос на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:33
2023-07-24T16:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153361/05/1533610501_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_3ff20880c756d61296e5570b43d4f013.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Московской области объем производства сметаны в мае этого года вырос на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Подмосковное производство молочной продукции занимает лидирующие позиции в России, говорится в сообщении. "Мощности увеличивают как крупные производители, так и частные фермерские хозяйства. Так, объем производства сметаны в мае 2023 года на территории Московской области составил 15,5 тысячи тонн, что на 113% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов. В мае 2023 года Подмосковье произвело свыше 27,5% от общего объема сметаны, изготовленного в Центральном Федеральном округе и 6,6% от общероссийского объема. Предприятия "Рузское молоко", "Братья Чебурашкины" и компания "РостАгроКомплекс" являются крупнейшими производителями сметаны в Московской области, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230717/syr-1884755068.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153361/05/1533610501_223:0:2811:1941_1920x0_80_0_0_7ba8094655f276026b488a45a3898745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Объем производства сметаны в Подмосковье вырос на 113%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСметана на производстве
Сметана на производстве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сметана на производстве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Московской области объем производства сметаны в мае этого года вырос на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Подмосковное производство молочной продукции занимает лидирующие позиции в России, говорится в сообщении.
"Мощности увеличивают как крупные производители, так и частные фермерские хозяйства. Так, объем производства сметаны в мае 2023 года на территории Московской области составил 15,5 тысячи тонн, что на 113% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.
В мае 2023 года Подмосковье произвело свыше 27,5% от общего объема сметаны, изготовленного в Центральном Федеральном округе и 6,6% от общероссийского объема. Предприятия "Рузское молоко", "Братья Чебурашкины" и компания "РостАгроКомплекс" являются крупнейшими производителями сметаны в Московской области, отметили в пресс-службе.
Сыр одного из хозяйств
Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов
17 июля, 22:24
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала