https://ria.ru/20230724/smetana-1885991485.html

Объем производства сметаны в Подмосковье вырос на 113%

Объем производства сметаны в Подмосковье вырос на 113% - РИА Новости, 24.07.2023

Объем производства сметаны в Подмосковье вырос на 113%

В Московской области объем производства сметаны в мае этого года вырос на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:33

2023-07-24T16:33

2023-07-24T16:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Московской области объем производства сметаны в мае этого года вырос на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Подмосковное производство молочной продукции занимает лидирующие позиции в России, говорится в сообщении. "Мощности увеличивают как крупные производители, так и частные фермерские хозяйства. Так, объем производства сметаны в мае 2023 года на территории Московской области составил 15,5 тысячи тонн, что на 113% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов. В мае 2023 года Подмосковье произвело свыше 27,5% от общего объема сметаны, изготовленного в Центральном Федеральном округе и 6,6% от общероссийского объема. Предприятия "Рузское молоко", "Братья Чебурашкины" и компания "РостАгроКомплекс" являются крупнейшими производителями сметаны в Московской области, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230717/syr-1884755068.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)