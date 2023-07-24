https://ria.ru/20230724/skhakumidova-1885914650.html

На 102-м году жизни умерла актриса Нуриет Схакумидова

На 102-м году жизни умерла актриса Нуриет Схакумидова - РИА Новости, 24.07.2023

На 102-м году жизни умерла актриса Нуриет Схакумидова

На 102-м году жизни умерла заслуженная артистка России, народная артистка Республики Адыгея Нуриет Схакумидова, об этом сообщил музыкант и блогер Адам Ачмиз на... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:40

2023-07-24T11:40

2023-07-24T12:06

россия

культура

республика адыгея

майкоп

театр

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На 102-м году жизни умерла заслуженная артистка России, народная артистка Республики Адыгея Нуриет Схакумидова, об этом сообщил музыкант и блогер Адам Ачмиз на своей странице во "ВКонтакте". "Ушла из жизни Нуриет Салимовна Схакумидова. Человек искусства, наставник, общественный деятель, профессионал своего дела и просто добрая, обаятельная женщина. За неполные 102 года интересной жизни своим талантом и большим сердцем она тронула десятки сотен людей", — написал исполнитель.Нуриет Схакумидова родилась 20 августа 1921 года. Она проработала более полувека в Русском государственном драматическом театре имени А. С. Пушкина в Майкопе. Актриса сыграла более 150 ролей. В 2003 году Схакумидова была награждена медалью за особые заслуги в развитии театрального искусства Республики Адыгея.

россия

республика адыгея

майкоп

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия, республика адыгея, майкоп, театр