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На 102-м году жизни умерла актриса Нуриет Схакумидова - РИА Новости, 24.07.2023
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Культура
 
11:40 24.07.2023 (обновлено: 12:06 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/skhakumidova-1885914650.html
На 102-м году жизни умерла актриса Нуриет Схакумидова
На 102-м году жизни умерла актриса Нуриет Схакумидова - РИА Новости, 24.07.2023
На 102-м году жизни умерла актриса Нуриет Схакумидова
На 102-м году жизни умерла заслуженная артистка России, народная артистка Республики Адыгея Нуриет Схакумидова, об этом сообщил музыкант и блогер Адам Ачмиз на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:40
2023-07-24T12:06
россия
культура
республика адыгея
майкоп
театр
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На 102-м году жизни умерла заслуженная артистка России, народная артистка Республики Адыгея Нуриет Схакумидова, об этом сообщил музыкант и блогер Адам Ачмиз на своей странице во "ВКонтакте". &quot;Ушла из жизни Нуриет Салимовна Схакумидова. Человек искусства, наставник, общественный деятель, профессионал своего дела и просто добрая, обаятельная женщина. За неполные 102 года интересной жизни своим талантом и большим сердцем она тронула десятки сотен людей&quot;, — написал исполнитель.Нуриет Схакумидова родилась 20 августа 1921 года. Она проработала более полувека в Русском государственном драматическом театре имени А. С. Пушкина в Майкопе. Актриса сыграла более 150 ролей. В 2003 году Схакумидова была награждена медалью за особые заслуги в развитии театрального искусства Республики Адыгея.
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россия, республика адыгея, майкоп, театр
Россия, Культура, Республика Адыгея, Майкоп, Театр
На 102-м году жизни умерла актриса Нуриет Схакумидова

На 102-м году жизни умерла заслуженная артистка России Нуриет Схакумидова

© Фото : Пресс-служба Главы Республики АдыгеяЗаслуженная артистка РСФСР, народная артистка Республики Адыгея Нуриет Схакумидова
Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Республики Адыгея Нуриет Схакумидова - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Адыгея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На 102-м году жизни умерла заслуженная артистка России, народная артистка Республики Адыгея Нуриет Схакумидова, об этом сообщил музыкант и блогер Адам Ачмиз на своей странице во "ВКонтакте".
«

"Ушла из жизни Нуриет Салимовна Схакумидова. Человек искусства, наставник, общественный деятель, профессионал своего дела и просто добрая, обаятельная женщина. За неполные 102 года интересной жизни своим талантом и большим сердцем она тронула десятки сотен людей", — написал исполнитель.

Нуриет Схакумидова родилась 20 августа 1921 года. Она проработала более полувека в Русском государственном драматическом театре имени А. С. Пушкина в Майкопе. Актриса сыграла более 150 ролей.
В 2003 году Схакумидова была награждена медалью за особые заслуги в развитии театрального искусства Республики Адыгея.
 
КультураРоссияРеспублика АдыгеяМайкопТеатр
 
 
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