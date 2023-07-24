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СМИ: пилоты ВКС напугали американцев в Сирии - РИА Новости, 24.07.2023
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02:22 24.07.2023 (обновлено: 07:29 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/siriya-1885858870.html
СМИ: пилоты ВКС напугали американцев в Сирии
СМИ: пилоты ВКС напугали американцев в Сирии - РИА Новости, 24.07.2023
СМИ: пилоты ВКС напугали американцев в Сирии
Маневры российских летчиков в Сирии заставляют американских пилотов уклоняться и ставят вопрос о целесообразности присутствия войск США в Арабской республике,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T02:22
2023-07-24T07:29
сирия
сша
россия
воздушно-космические силы россии
f-16
в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Маневры российских летчиков в Сирии заставляют американских пилотов уклоняться и ставят вопрос о целесообразности присутствия войск США в Арабской республике, пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел ДеПетрис."Российские истребители продолжают оспаривать позиции США в воздушном пространстве Сирии, вынуждая американские самолеты совершать маневры уклонения &lt;…&gt;. Что заставляет русских вести себя столь решительно? Ответ прост: мы не знаем", — говорится в публикации.Инциденты между российскими и американскими военными в Сирии происходили и раньше, пишет ДеПетрис. В качестве одного из самых ярких эпизодов такого рода автор статьи приводит столкновение российского военного грузовика с американским бронетранспортером в августе 2020 года.Однако, несмотря на неизбежность таких ситуаций, ДеПетрис ставит более важный вопрос о самой необходимости присутствия американских войск в Сирии и целесообразности риска возможного столкновения с российскими ВКС, действия которых он сравнивает с поведением "беспечных юношей, отправляющихся на увеселительную прогулку со скоростью 80 миль в час".По мнению ДеПетриса, возможные инциденты с российскими войсками можно было бы отнести к издержкам, если бы присутствие США в Сирии действительно отвечало бы интересам американского народа.В Минобороны России ранее неоднократно указывали на нарушение соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Так, 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы. Спустя несколько дней ипилоты F-16 применили систему наведения в отношении российского самолета. Всего со стороны "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, лишь за сутки было выявлено 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все они связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
https://ria.ru/20230718/siriya-1884955761.html
https://ria.ru/20230718/siriya-1884774438.html
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сирия, сша, россия, воздушно-космические силы россии, f-16, в мире
Сирия, США, Россия, Воздушно-космические силы России, F-16, В мире
СМИ: пилоты ВКС напугали американцев в Сирии

Newsweek: самолетам ВВС США в Сирии приходится уклоняться от маневров летчиков ВКС

© Фото : пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Маневры российских летчиков в Сирии заставляют американских пилотов уклоняться и ставят вопрос о целесообразности присутствия войск США в Арабской республике, пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел ДеПетрис.
"Российские истребители продолжают оспаривать позиции США в воздушном пространстве Сирии, вынуждая американские самолеты совершать маневры уклонения <…>. Что заставляет русских вести себя столь решительно? Ответ прост: мы не знаем", — говорится в публикации.
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Инциденты между российскими и американскими военными в Сирии происходили и раньше, пишет ДеПетрис. В качестве одного из самых ярких эпизодов такого рода автор статьи приводит столкновение российского военного грузовика с американским бронетранспортером в августе 2020 года.
Однако, несмотря на неизбежность таких ситуаций, ДеПетрис ставит более важный вопрос о самой необходимости присутствия американских войск в Сирии и целесообразности риска возможного столкновения с российскими ВКС, действия которых он сравнивает с поведением "беспечных юношей, отправляющихся на увеселительную прогулку со скоростью 80 миль в час".
По мнению ДеПетриса, возможные инциденты с российскими войсками можно было бы отнести к издержкам, если бы присутствие США в Сирии действительно отвечало бы интересам американского народа.
В Минобороны России ранее неоднократно указывали на нарушение соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Так, 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы. Спустя несколько дней ипилоты F-16 применили систему наведения в отношении российского самолета. Всего со стороны "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, лишь за сутки было выявлено 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все они связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
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