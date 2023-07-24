https://ria.ru/20230724/siriya-1885858870.html

СМИ: пилоты ВКС напугали американцев в Сирии

СМИ: пилоты ВКС напугали американцев в Сирии - РИА Новости, 24.07.2023

СМИ: пилоты ВКС напугали американцев в Сирии

Маневры российских летчиков в Сирии заставляют американских пилотов уклоняться и ставят вопрос о целесообразности присутствия войск США в Арабской республике,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T02:22

2023-07-24T02:22

2023-07-24T07:29

сирия

сша

россия

воздушно-космические силы россии

f-16

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155817/65/1558176566_0:148:2845:1748_1920x0_80_0_0_94590ae46ea8b5984a08a3133250614c.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Маневры российских летчиков в Сирии заставляют американских пилотов уклоняться и ставят вопрос о целесообразности присутствия войск США в Арабской республике, пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел ДеПетрис."Российские истребители продолжают оспаривать позиции США в воздушном пространстве Сирии, вынуждая американские самолеты совершать маневры уклонения <…>. Что заставляет русских вести себя столь решительно? Ответ прост: мы не знаем", — говорится в публикации.Инциденты между российскими и американскими военными в Сирии происходили и раньше, пишет ДеПетрис. В качестве одного из самых ярких эпизодов такого рода автор статьи приводит столкновение российского военного грузовика с американским бронетранспортером в августе 2020 года.Однако, несмотря на неизбежность таких ситуаций, ДеПетрис ставит более важный вопрос о самой необходимости присутствия американских войск в Сирии и целесообразности риска возможного столкновения с российскими ВКС, действия которых он сравнивает с поведением "беспечных юношей, отправляющихся на увеселительную прогулку со скоростью 80 миль в час".По мнению ДеПетриса, возможные инциденты с российскими войсками можно было бы отнести к издержкам, если бы присутствие США в Сирии действительно отвечало бы интересам американского народа.В Минобороны России ранее неоднократно указывали на нарушение соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Так, 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы. Спустя несколько дней ипилоты F-16 применили систему наведения в отношении российского самолета. Всего со стороны "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, лишь за сутки было выявлено 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все они связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

https://ria.ru/20230718/siriya-1884955761.html

https://ria.ru/20230718/siriya-1884774438.html

сирия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, сша, россия, воздушно-космические силы россии, f-16, в мире