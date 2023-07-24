СМИ: пилоты ВКС напугали американцев в Сирии
Newsweek: самолетам ВВС США в Сирии приходится уклоняться от маневров летчиков ВКС
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Маневры российских летчиков в Сирии заставляют американских пилотов уклоняться и ставят вопрос о целесообразности присутствия войск США в Арабской республике, пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел ДеПетрис.
"Российские истребители продолжают оспаривать позиции США в воздушном пространстве Сирии, вынуждая американские самолеты совершать маневры уклонения <…>. Что заставляет русских вести себя столь решительно? Ответ прост: мы не знаем", — говорится в публикации.
Инциденты между российскими и американскими военными в Сирии происходили и раньше, пишет ДеПетрис. В качестве одного из самых ярких эпизодов такого рода автор статьи приводит столкновение российского военного грузовика с американским бронетранспортером в августе 2020 года.
Однако, несмотря на неизбежность таких ситуаций, ДеПетрис ставит более важный вопрос о самой необходимости присутствия американских войск в Сирии и целесообразности риска возможного столкновения с российскими ВКС, действия которых он сравнивает с поведением "беспечных юношей, отправляющихся на увеселительную прогулку со скоростью 80 миль в час".
По мнению ДеПетриса, возможные инциденты с российскими войсками можно было бы отнести к издержкам, если бы присутствие США в Сирии действительно отвечало бы интересам американского народа.
В Минобороны России ранее неоднократно указывали на нарушение соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Так, 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы. Спустя несколько дней ипилоты F-16 применили систему наведения в отношении российского самолета. Всего со стороны "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, лишь за сутки было выявлено 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все они связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.