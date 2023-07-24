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Гроза с сильными порывами ветра обрушилась на Швейцарию - РИА Новости, 24.07.2023
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16:11 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/shveytsariya-1885983047.html
Гроза с сильными порывами ветра обрушилась на Швейцарию
Гроза с сильными порывами ветра обрушилась на Швейцарию - РИА Новости, 24.07.2023
Гроза с сильными порывами ветра обрушилась на Швейцарию
Торнадо с порывами ветра до 217 км/ч обрушился на швейцарский город Ла-Шо-де-Фон в понедельник утром, по меньшей мере один человек погиб и еще несколько... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:11
2023-07-24T16:11
в мире
швейцария
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ЖЕНЕВА, 24 июл – РИА Новости. Торнадо с порывами ветра до 217 км/ч обрушился на швейцарский город Ла-Шо-де-Фон в понедельник утром, по меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения, сообщает метеорологическая служба Швейцарии и местные СМИ. "Порывистый ветер со скоростью 217 км/ч был зафиксирован нашей станцией на аэродроме Ла-Шо-де-Фон в понедельник утром во время грозы, которая внезапно усилилась по мере приближения к региону", - уточняет служба Meteosuisse в своем Twitter-аккаунте. Местная газета "24 часа" уточняет, что по меньшей мере один человек погиб при падении грузоподъёмного крана рядом с железнодорожным вокзалом, и что зарегистрировано "множество раненых". "Ущерб значительный", - сообщила газете местная полиция. Швейцарский общественный транспорт CFF сообщил в социальных сетях, что движение по нескольким маршрутам прекращено из-за погодных условий. Многочисленные видеозаписи, снятые очевидцами, показывают, как очень сильный ветер уносит стулья и столы с террасы, а также множество летающих предметов. Дома лишились крыш, деревья и столбы были вырваны. Журналисты "24 часа" сочли снимки "апокалиптическими". В настоящее время проводятся спасательные операции.
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в мире, швейцария
В мире, Швейцария
Гроза с сильными порывами ветра обрушилась на Швейцарию

В швейцарском Ла-Шо-де-Фон один человек погиб и несколько получили ранения из-за непогоды

© Фото очевидцаПоследствия торнадо в швейцарском городе Ла-Шо-де-Фон
Последствия торнадо в швейцарском городе Ла-Шо-де-Фон
© Фото очевидца
Последствия торнадо в швейцарском городе Ла-Шо-де-Фон
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 24 июл – РИА Новости. Торнадо с порывами ветра до 217 км/ч обрушился на швейцарский город Ла-Шо-де-Фон в понедельник утром, по меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения, сообщает метеорологическая служба Швейцарии и местные СМИ.
"Порывистый ветер со скоростью 217 км/ч был зафиксирован нашей станцией на аэродроме Ла-Шо-де-Фон в понедельник утром во время грозы, которая внезапно усилилась по мере приближения к региону", - уточняет служба Meteosuisse в своем Twitter-аккаунте.
Местная газета "24 часа" уточняет, что по меньшей мере один человек погиб при падении грузоподъёмного крана рядом с железнодорожным вокзалом, и что зарегистрировано "множество раненых".
"Ущерб значительный", - сообщила газете местная полиция.
Швейцарский общественный транспорт CFF сообщил в социальных сетях, что движение по нескольким маршрутам прекращено из-за погодных условий.
Многочисленные видеозаписи, снятые очевидцами, показывают, как очень сильный ветер уносит стулья и столы с террасы, а также множество летающих предметов. Дома лишились крыш, деревья и столбы были вырваны. Журналисты "24 часа" сочли снимки "апокалиптическими". В настоящее время проводятся спасательные операции.
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