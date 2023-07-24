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"Роскосмос" планирует значительно снизить себестоимость спутников - РИА Новости, 24.07.2023
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11:51 24.07.2023 (обновлено: 13:07 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/sebestoimost-1885921411.html
"Роскосмос" планирует значительно снизить себестоимость спутников
"Роскосмос" планирует значительно снизить себестоимость спутников - РИА Новости, 24.07.2023
"Роскосмос" планирует значительно снизить себестоимость спутников
"Роскосмос" поставил себе цель снизить себестоимость готовых космических аппаратов и увеличить темпы их производства в четыре раза, следует из выступления... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:51
2023-07-24T13:07
роскосмос
сергей крикалев
технологии
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Роскосмос" поставил себе цель снизить себестоимость готовых космических аппаратов и увеличить темпы их производства в четыре раза, следует из выступления исполнительного директора по пилотируемым программам госкорпорации Сергея Крикалева."До 28% — снижение цены готовых изделий", — говорится в слайдах, представленных топ-менеджером на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве.По его словам, перед корпорацией также стоит цель снизить на четверть риски срыва сроков производства (сколько сейчас, не уточняется) и нарастить темп производства продукции в четыре раза — с текущих четырех-восьми лет до двух.Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что отечественная космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп — один аппарат в день.
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роскосмос, сергей крикалев, технологии, россия, космос - риа наука
Роскосмос, Сергей Крикалев, Технологии, Россия, Космос - РИА Наука
"Роскосмос" планирует значительно снизить себестоимость спутников

"Роскосмос" планирует снизить себестоимость готовых космических аппаратов на 28 процентов

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Роскосмос" поставил себе цель снизить себестоимость готовых космических аппаратов и увеличить темпы их производства в четыре раза, следует из выступления исполнительного директора по пилотируемым программам госкорпорации Сергея Крикалева.
"До 28% — снижение цены готовых изделий", — говорится в слайдах, представленных топ-менеджером на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве.
По его словам, перед корпорацией также стоит цель снизить на четверть риски срыва сроков производства (сколько сейчас, не уточняется) и нарастить темп производства продукции в четыре раза — с текущих четырех-восьми лет до двух.
Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что отечественная космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп — один аппарат в день.
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