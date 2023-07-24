https://ria.ru/20230724/sdelka-1885854214.html
Путин назвал бессмысленным продолжение зерновой сделки
Путин назвал бессмысленным продолжение зерновой сделки - РИА Новости, 24.07.2023
Путин назвал бессмысленным продолжение зерновой сделки
Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что продолжение не оправдавшей... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T00:50
2023-07-24T00:50
2023-07-24T00:51
владимир путин
зерновая сделка
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880140625_124:631:2642:2048_1920x0_80_0_0_f63905ecfc01c49f6a531e8c88482645.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля. "С учётом всех этих фактов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "сделки" – с 18 июля её реализация была завершена. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - говорится в статье президента РФ.
https://ria.ru/20230724/zerno-1885853720.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880140625_0:66:2642:2048_1920x0_80_0_0_87a4da91450dcd2a6c3208c213bed88c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, зерновая сделка, россия, экономика
Владимир Путин, Зерновая сделка, Россия, Экономика
Путин назвал бессмысленным продолжение зерновой сделки
Президент России Путин: зерновая сделка не оправдала себя, и ее продолжение потеряло смысл