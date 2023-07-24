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Путин назвал бессмысленным продолжение зерновой сделки - РИА Новости, 24.07.2023
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00:50 24.07.2023 (обновлено: 00:51 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/sdelka-1885854214.html
Путин назвал бессмысленным продолжение зерновой сделки
Путин назвал бессмысленным продолжение зерновой сделки - РИА Новости, 24.07.2023
Путин назвал бессмысленным продолжение зерновой сделки
Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что продолжение не оправдавшей... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T00:50
2023-07-24T00:51
владимир путин
зерновая сделка
россия
экономика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля. "С учётом всех этих фактов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "сделки" – с 18 июля её реализация была завершена. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - говорится в статье президента РФ.
https://ria.ru/20230724/zerno-1885853720.html
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владимир путин, зерновая сделка, россия, экономика
Владимир Путин, Зерновая сделка, Россия, Экономика
Путин назвал бессмысленным продолжение зерновой сделки

Президент России Путин: зерновая сделка не оправдала себя, и ее продолжение потеряло смысл

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл.
Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля.
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"С учётом всех этих фактов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "сделки" – с 18 июля её реализация была завершена. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - говорится в статье президента РФ.
 
Владимир ПутинЗерновая сделкаРоссияЭкономика
 
 
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