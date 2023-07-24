https://ria.ru/20230724/restoran-1886047541.html

Ресторан в центре Москвы закрыли из-за острой кишечной инфекции

Ресторан в центре Москвы закрыли из-за острой кишечной инфекции - РИА Новости, 24.07.2023

Ресторан в центре Москвы закрыли из-за острой кишечной инфекции

Ресторан "Моремания" в центре Москвы временно закрыли из-за случая острой кишечной инфекции у посетителя, из заведения изъяли почти 280 килограммов продуктов,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T20:24

2023-07-24T20:24

2023-07-24T20:24

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811261549_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_a029216f7be216c8f975de9826f0c0de.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ресторан "Моремания" в центре Москвы временно закрыли из-за случая острой кишечной инфекции у посетителя, из заведения изъяли почти 280 килограммов продуктов, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице. "Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО в связи с регистрацией случая острой кишечной инфекции у посетителя после употребления продукции ресторана "Моремания" на Житной улице было проведено эпидемиологическое расследование… 20 июня 2023 года Замоскворецкий районный суд города Москвы приостановил деятельность ресторана сроком на 90 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что при осмотре помещений ресторана выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Уборка проводилась некачественно и нерегулярно, дезинфицирующие средства отсутствовали. Также уточняется, что пищевая продукция в холодильном оборудовании не имела маркировки и других опознавательных признаков, отсутствовала информация о сроках годности, датах изготовления, изготовителях, датах вскрытия упаковки. В конце рабочего дня посуда и столовые приборы не подвергались дезинфекции. "Снято с реализации 279,3 килограммов пищевой продукции", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)