https://ria.ru/20230724/restoran-1886047541.html
Ресторан в центре Москвы закрыли из-за острой кишечной инфекции
Ресторан в центре Москвы закрыли из-за острой кишечной инфекции - РИА Новости, 24.07.2023
Ресторан в центре Москвы закрыли из-за острой кишечной инфекции
Ресторан "Моремания" в центре Москвы временно закрыли из-за случая острой кишечной инфекции у посетителя, из заведения изъяли почти 280 килограммов продуктов,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:24
2023-07-24T20:24
2023-07-24T20:24
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ресторан "Моремания" в центре Москвы временно закрыли из-за случая острой кишечной инфекции у посетителя, из заведения изъяли почти 280 килограммов продуктов, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице. "Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО в связи с регистрацией случая острой кишечной инфекции у посетителя после употребления продукции ресторана "Моремания" на Житной улице было проведено эпидемиологическое расследование… 20 июня 2023 года Замоскворецкий районный суд города Москвы приостановил деятельность ресторана сроком на 90 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что при осмотре помещений ресторана выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Уборка проводилась некачественно и нерегулярно, дезинфицирующие средства отсутствовали. Также уточняется, что пищевая продукция в холодильном оборудовании не имела маркировки и других опознавательных признаков, отсутствовала информация о сроках годности, датах изготовления, изготовителях, датах вскрытия упаковки. В конце рабочего дня посуда и столовые приборы не подвергались дезинфекции. "Снято с реализации 279,3 килограммов пищевой продукции", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Ресторан в центре Москвы закрыли из-за острой кишечной инфекции
Ресторан "Моремания" в центре Москвы закрыли из-за острой кишечной инфекции у посетителя
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Ресторан "Моремания" в центре Москвы временно закрыли из-за случая острой кишечной инфекции у посетителя, из заведения изъяли почти 280 килограммов продуктов, сообщается на официальном сайте
управления Роспотребнадзора по столице.
"Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО
в связи с регистрацией случая острой кишечной инфекции у посетителя после употребления продукции ресторана "Моремания" на Житной улице было проведено эпидемиологическое расследование… 20 июня 2023 года Замоскворецкий районный суд города Москвы приостановил деятельность ресторана сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при осмотре помещений ресторана выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Уборка проводилась некачественно и нерегулярно, дезинфицирующие средства отсутствовали.
Также уточняется, что пищевая продукция в холодильном оборудовании не имела маркировки и других опознавательных признаков, отсутствовала информация о сроках годности, датах изготовления, изготовителях, датах вскрытия упаковки. В конце рабочего дня посуда и столовые приборы не подвергались дезинфекции.
"Снято с реализации 279,3 килограммов пищевой продукции", - добавили в сообщении.
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