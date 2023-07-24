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В СПЧ отметили двойные стандарты в реакции на обстрел российских военкоров - РИА Новости, 24.07.2023
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13:08 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/reaktsiya-1885941870.html
В СПЧ отметили двойные стандарты в реакции на обстрел российских военкоров
В СПЧ отметили двойные стандарты в реакции на обстрел российских военкоров - РИА Новости, 24.07.2023
В СПЧ отметили двойные стандарты в реакции на обстрел российских военкоров
Профессиональные правозащитные организации, такие как "Репортеры без границ" и Международной федерации журналистов, никак не отреагировали на обстрел российских РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:08
2023-07-24T13:08
в мире
ростислав журавлев
международная федерация журналистов
украина
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Профессиональные правозащитные организации, такие как "Репортеры без границ" и Международной федерации журналистов, никак не отреагировали на обстрел российских журналистов, их затянувшееся молчание дает основание сделать вывод - в отношении российских журналистов, их жизней и безопасности в зоне конфликтов, существуют двойные стандарты, следует из заявления постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству в области прав человека. "На этом фоне удивляет, что до сих пор нет никакой реакции на произошедшее с журналистами от таких профессиональных и правозащитных организаций, как "Репортеры без границ" и Международной федерации журналистов. Их затянувшееся молчание дает основание сделать вывод - в отношении российских журналистов, их жизней и безопасности в зоне конфликтов, существуют двойные стандарты", - говорится в заявлении ведомства. Члены СПЧ отмечают, что международные организации показали, что "жизнь и безопасность российских журналистов не стоят внимания и защиты, потому что они - граждане РФ и работают в российских СМИ". "Иначе, как проявлением русофобии, такую позицию назвать сложно", - отметили правозащитники. В заявлении также отмечается, что на гибель и ранения российских журналистов уже отреагировали президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, глава профсоюза марокканских журналистов Анас Мурид, а, по данным СМИ, постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов готовит обращение к странам-членам организации с требование осудить акт террора в отношение российских журналистов со стороны киевского режима. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно из-за позиции Киева, который на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230723/rassledovanie-1885837411.html
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в мире, ростислав журавлев, международная федерация журналистов, украина, обстрел группы журналистов в зоне сво
В мире, Ростислав Журавлев, Международная федерация журналистов, Украина, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
В СПЧ отметили двойные стандарты в реакции на обстрел российских военкоров

В СПЧ отметили двойные стандарты в реакции иностранных организаций на обстрел военкоров

© Фото : Нежурка/TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : Нежурка/Telegram
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Профессиональные правозащитные организации, такие как "Репортеры без границ" и Международной федерации журналистов, никак не отреагировали на обстрел российских журналистов, их затянувшееся молчание дает основание сделать вывод - в отношении российских журналистов, их жизней и безопасности в зоне конфликтов, существуют двойные стандарты, следует из заявления постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству в области прав человека.
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"На этом фоне удивляет, что до сих пор нет никакой реакции на произошедшее с журналистами от таких профессиональных и правозащитных организаций, как "Репортеры без границ" и Международной федерации журналистов. Их затянувшееся молчание дает основание сделать вывод - в отношении российских журналистов, их жизней и безопасности в зоне конфликтов, существуют двойные стандарты", - говорится в заявлении ведомства.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
В Египте журналисты призвали расследовать гибель военкора Журавлева
23 июля, 20:38
Члены СПЧ отмечают, что международные организации показали, что "жизнь и безопасность российских журналистов не стоят внимания и защиты, потому что они - граждане РФ и работают в российских СМИ". "Иначе, как проявлением русофобии, такую позицию назвать сложно", - отметили правозащитники.
В заявлении также отмечается, что на гибель и ранения российских журналистов уже отреагировали президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, глава профсоюза марокканских журналистов Анас Мурид, а, по данным СМИ, постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов готовит обращение к странам-членам организации с требование осудить акт террора в отношение российских журналистов со стороны киевского режима.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
США ответственны за удар ВСУ по журналистам, заявили в посольстве России
22 июля, 19:24
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка.
Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно из-за позиции Киева, который на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
МИД КНР прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области
Вчера, 10:26
 
В миреРостислав ЖуравлевМеждународная федерация журналистовУкраинаОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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