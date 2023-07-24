https://ria.ru/20230724/razvitie-1885971315.html

Мишустин и Хоценко обсудили социально-экономическое развитие Омской области

Мишустин и Хоценко обсудили социально-экономическое развитие Омской области - РИА Новости, 24.07.2023

Мишустин и Хоценко обсудили социально-экономическое развитие Омской области

Глава Омской области Виталий Хоценко обсудил перспективы социально-экономического развития региона с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, рассказали в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:09

2023-07-24T15:09

2023-07-24T15:09

омская область

виталий хоценко

михаил мишустин

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ОМСК, 24 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко обсудил перспективы социально-экономического развития региона с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, рассказали в пресс-службе областного правительства. Встреча Хоценко и Мишустина состоялась в рамках Всероссийского форума "Малые города: будущее большой страны", который проходит во Владивостоке. Виталий Хоценко рассказал премьер-министру, что Омская область приросла по ряду экономических показателей. В частности, за первое полугодие региональное промпроизводство показало рост на 9%, а обрабатывающая промышленность выросла на 10%. Положительную динамику показывает и строительство жилья. Был оценен и развивающийся в регионе логистический вектор. "Виктория Валерьевна Абрамченко лично курирует наш логистический центр в Сибири. Мы полностью внутреннюю логистику сегодня закрываем за счет логопарка "Солнечного". Это 13 миллиардов рублей инвестиций и 2,5 тысячи новых рабочих мест. Начинаем вторую очередь и видим свой потенциал, чтобы максимально задействовать свою логистику и использовать Омскую область как трансграничную территорию, чтобы через нас ввозить и вывозить товары в Казахстан, Китай и другие страны Азии", — рассказал Виталий Хоценко, поблагодарив премьера за выделение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 5 миллиардов рублей. В регионе активно развивается дорожно-транспортная инфраструктура, а нормативам соответствует уже 80% дорог в городе и 55% в районах Омской области. "Хочу поблагодарить вас за обстоятельный подход к делу. Все показатели, в том числе валовый региональный продукт, инвестиции, рабочие места, уровень доходов населения держите на контроле. Президент вас назначил временно исполняющим обязанности. Вы до этого себя прекрасно показали в Донецкой Народной Республике — работали самоотверженно, мужественно и эффективно", — отметил Михаил Мишустин. Также идет работа над проектом выезда из Омска в сторону Новосибирска по дороге Омск — Нижняя Омска. На дороге большая интенсивность движения и ее расширяют до четырех полос. Сейчас работа идет над последним участком. Ее введут в эксплуатацию осенью. Премьер-министр дал поручение о выделении 300 миллионов рублей на завершение проекта.

https://ria.ru/20230719/omsk-1884985651.html

https://ria.ru/20230713/transport-1883924189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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виталий хоценко, михаил мишустин