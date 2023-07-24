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КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты - РИА Новости, 24.07.2023
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18:14 24.07.2023 (обновлено: 18:29 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/raketa-1886024989.html
КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты
КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты - РИА Новости, 24.07.2023
КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты
КНДР произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщил в Twitter офис премьера Японии Фумио Кисиды. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:14
2023-07-24T18:29
япония
в мире
фумио кисида
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. КНДР произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщил в Twitter офис премьера Японии Фумио Кисиды."Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты", - говорится в сообщении офиса премьера.Как отмечается, более подробная информация будет предоставлена позже.
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япония, в мире, фумио кисида
Япония, В мире, Фумио Кисида
КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты

Офис премьера Японии сообщил, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. КНДР произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщил в Twitter офис премьера Японии Фумио Кисиды.
"Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты", - говорится в сообщении офиса премьера.
Как отмечается, более подробная информация будет предоставлена позже.
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14 июля, 09:36
 
ЯпонияВ миреФумио Кисида
 
 
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