https://ria.ru/20230724/raketa-1886024989.html
КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты
КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты - РИА Новости, 24.07.2023
КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты
КНДР произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщил в Twitter офис премьера Японии Фумио Кисиды. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:14
2023-07-24T18:14
2023-07-24T18:29
япония
в мире
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e3ae3e82b10a4442f33dcd0fa07127c.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. КНДР произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщил в Twitter офис премьера Японии Фумио Кисиды."Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты", - говорится в сообщении офиса премьера.Как отмечается, более подробная информация будет предоставлена позже.
https://ria.ru/20230714/raketa-1884119849.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9feb511ce58313b3e67d964246248450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, фумио кисида
Япония, В мире, Фумио Кисида
КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты
Офис премьера Японии сообщил, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету