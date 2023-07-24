https://ria.ru/20230724/raketa-1886024989.html

КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты

КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты - РИА Новости, 24.07.2023

КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты

КНДР произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщил в Twitter офис премьера Японии Фумио Кисиды. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:14

2023-07-24T18:14

2023-07-24T18:29

япония

в мире

фумио кисида

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. КНДР произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщил в Twitter офис премьера Японии Фумио Кисиды."Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты", - говорится в сообщении офиса премьера.Как отмечается, более подробная информация будет предоставлена позже.

https://ria.ru/20230714/raketa-1884119849.html

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япония, в мире, фумио кисида