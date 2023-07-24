https://ria.ru/20230724/putin-1885890085.html

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения - РИА Новости, 24.07.2023

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметив, что тот вносит большой личный вклад в упрочение... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T09:53

2023-07-24T09:53

2023-07-24T09:53

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметив, что тот вносит большой личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Шавкат Миромонович, от души поздравляю Вас с Днем Рождения. Вы пользуетесь весьма высоким авторитетом среди граждан Узбекистана, что в полной мере подтвердили итоги недавних президентских выборов. Под вашим руководством страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, эффективно защищает свои интересы на мировой арене. Вы вносите большой личный вклад в упрочение стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в тексте телеграммы. Он отметил, что высоко ценит добрые и товарищеские отношения с президентом Узбекистана, а также добавил, что планирует и дальше совместно работать по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Путин пожелал Мирзиееву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

https://ria.ru/20230714/mirzieev-1884123556.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев