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Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения - РИА Новости, 24.07.2023
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09:53 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/putin-1885890085.html
Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения
Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения - РИА Новости, 24.07.2023
Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметив, что тот вносит большой личный вклад в упрочение... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:53
2023-07-24T09:53
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметив, что тот вносит большой личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Шавкат Миромонович, от души поздравляю Вас с Днем Рождения. Вы пользуетесь весьма высоким авторитетом среди граждан Узбекистана, что в полной мере подтвердили итоги недавних президентских выборов. Под вашим руководством страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, эффективно защищает свои интересы на мировой арене. Вы вносите большой личный вклад в упрочение стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в тексте телеграммы. Он отметил, что высоко ценит добрые и товарищеские отношения с президентом Узбекистана, а также добавил, что планирует и дальше совместно работать по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Путин пожелал Мирзиееву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
https://ria.ru/20230714/mirzieev-1884123556.html
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения

Путин отметил вклад Шавката Мирзиеева в упрочнение партнерства России и Узбекистана

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметив, что тот вносит большой личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Шавкат Миромонович, от души поздравляю Вас с Днем Рождения. Вы пользуетесь весьма высоким авторитетом среди граждан Узбекистана, что в полной мере подтвердили итоги недавних президентских выборов. Под вашим руководством страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, эффективно защищает свои интересы на мировой арене. Вы вносите большой личный вклад в упрочение стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в тексте телеграммы.
Он отметил, что высоко ценит добрые и товарищеские отношения с президентом Узбекистана, а также добавил, что планирует и дальше совместно работать по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.
Путин пожелал Мирзиееву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность
14 июля, 10:07
 
РоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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