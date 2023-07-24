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США задействуют все ресурсы для стимулирования протестов, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023
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16:20 24.07.2023 (обновлено: 16:59 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/protesty-1885986388.html
США задействуют все ресурсы для стимулирования протестов, заявил Патрушев
США задействуют все ресурсы для стимулирования протестов, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023
США задействуют все ресурсы для стимулирования протестов, заявил Патрушев
США задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в "недемократичных", по их мнению, странах мира, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:20
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сша
николай патрушев
россия
йоханнесбург
брикс
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. США задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в "недемократичных", по их мнению, странах мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."На так называемом "саммите за демократию" в марте американцы делали громкие заявления о важности противодействия автократиям, о защите прав человека, недопущения цензуры в глобальной сети. Сами же при этом задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в "недемократичных", по их мнению, странах мира", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". Слова Патрушева приводит "Российская газета".Слова Патрушева приводит "Российская газета". Как сообщает издание, Патрушев отметил, что западные страны не стесняются повсеместно выступать против взятия на себя юридических обязательств в информационной сфере, лицемерно заявляя, что существующего международного права достаточно для регулирования отношений в цифровой среде.
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сша
россия
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сша, николай патрушев, россия, йоханнесбург, брикс
США, Николай Патрушев, Россия, Йоханнесбург, БРИКС
США задействуют все ресурсы для стимулирования протестов, заявил Патрушев

Патрушев: США задействуют все ресурсы для стимулирования протестов в других странах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. США задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в "недемократичных", по их мнению, странах мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"На так называемом "саммите за демократию" в марте американцы делали громкие заявления о важности противодействия автократиям, о защите прав человека, недопущения цензуры в глобальной сети. Сами же при этом задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в "недемократичных", по их мнению, странах мира", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". Слова Патрушева приводит "Российская газета".
Слова Патрушева приводит "Российская газета". Как сообщает издание, Патрушев отметил, что западные страны не стесняются повсеместно выступать против взятия на себя юридических обязательств в информационной сфере, лицемерно заявляя, что существующего международного права достаточно для регулирования отношений в цифровой среде.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Патрушев: недопущение диктата США отвечает интересам суверенных стран
Вчера, 14:15
 
СШАНиколай ПатрушевРоссияЙоханнесбургБРИКС
 
 
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