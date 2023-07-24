https://ria.ru/20230724/protesty-1885986388.html

США задействуют все ресурсы для стимулирования протестов, заявил Патрушев

США задействуют все ресурсы для стимулирования протестов, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023

США задействуют все ресурсы для стимулирования протестов, заявил Патрушев

США задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в "недемократичных", по их мнению, странах мира, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:20

2023-07-24T16:20

2023-07-24T16:59

сша

николай патрушев

россия

йоханнесбург

брикс

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. США задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в "недемократичных", по их мнению, странах мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."На так называемом "саммите за демократию" в марте американцы делали громкие заявления о важности противодействия автократиям, о защите прав человека, недопущения цензуры в глобальной сети. Сами же при этом задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в "недемократичных", по их мнению, странах мира", - сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС". Слова Патрушева приводит "Российская газета".Слова Патрушева приводит "Российская газета". Как сообщает издание, Патрушев отметил, что западные страны не стесняются повсеместно выступать против взятия на себя юридических обязательств в информационной сфере, лицемерно заявляя, что существующего международного права достаточно для регулирования отношений в цифровой среде.

https://ria.ru/20230724/diktat-1885958406.html

сша

россия

йоханнесбург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, николай патрушев, россия, йоханнесбург, брикс