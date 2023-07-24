https://ria.ru/20230724/primore-1885870390.html

В Приморье оценили шансы стать транзитным пунктом для туризма в КНДР

В Приморье оценили шансы стать транзитным пунктом для туризма в КНДР - РИА Новости, 24.07.2023

В Приморье оценили шансы стать транзитным пунктом для туризма в КНДР

Приморский край благодаря соглашению о туристическом сотрудничестве с Северной Кореей может стать транзитным пунктом для путешественников из европейской части... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T07:02

2023-07-24T07:02

2023-07-24T07:02

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владивосток

пхеньян

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Приморский край благодаря соглашению о туристическом сотрудничестве с Северной Кореей может стать транзитным пунктом для путешественников из европейской части России, желающих посетить КНДР, но условий для таких поездок пока нет, заявил глава приморского агентства по туризму Арсений Крепский. В декабре в агентстве по туризму рассказали РИА Новости, что власти Приморья и КНДР работают над подписанием соглашения о сотрудничестве в сфере туризма. По предоставленной тогда информации, договор предусматривает обмен данными о существующих туристических маршрутах и разработку новых, взаимодействие в развитии туристической инфраструктуры, организацию мероприятий в сфере туризма. "Приморье здесь... вообще интересно с точки зрения транзита для многих туристов из европейской части России, которые планомерно желают развенчать мифы об ужасном северокорейском режиме, что там ты пересекаешь (границу - ред.), и сразу все в серые цвета окрашивается, и чуть ли не тут же тебя арестовали... Это потенциал для нас безусловно", - сказал Крепский журналистам на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений". Глава агентства по туризму подчеркнул, что "от момента подписания до момента реализации пройдет еще достаточно много времени, потому что это первый опыт". Северокорейские пункты пропуска на границе не работают, и "ни туроператоры, ни пограничные власти ни с корейской, ни с российской стороны не понимают, как это все будет организовано". Границы КНДР были закрыты для иностранцев и граждан страны в 2020 году из-за начала пандемии COVID-19. Авиасообщение между Владивостоком и Пхеньяном также приостановлено с 2020 года.

https://ria.ru/20230721/primore-1885429624.html

https://ria.ru/20230723/gruziya-1885461242.html

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владивосток

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россия, владивосток, пхеньян