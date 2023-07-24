https://ria.ru/20230724/pozhar-1886054643.html
На станции в Подмосковье загорелся вагон электрички
На станции в Подмосковье загорелся вагон электрички - РИА Новости, 24.07.2023
На станции в Подмосковье загорелся вагон электрички
Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области, пассажиры самостоятельно эвакуировались, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:32
2023-07-24T21:32
2023-07-24T21:32
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области, пассажиры самостоятельно эвакуировались, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. По информации ведомства, возгорание возникло на крыше электрички, следовавшей по маршруту "Москва - станция Октябрьская". "До прибытия пожарных люди вышли. Никто не пострадал. В настоящее время площадь возгорания два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На станции в Подмосковье загорелся вагон электрички
На станции Подсолнечная в Подмосковье загорелась крыша вагона электрички