https://ria.ru/20230724/pozhar-1886054643.html

На станции в Подмосковье загорелся вагон электрички

На станции в Подмосковье загорелся вагон электрички - РИА Новости, 24.07.2023

На станции в Подмосковье загорелся вагон электрички

Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области, пассажиры самостоятельно эвакуировались, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T21:32

2023-07-24T21:32

2023-07-24T21:32

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вагон электрички загорелся на станции Подсолнечная в Московской области, пассажиры самостоятельно эвакуировались, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. По информации ведомства, возгорание возникло на крыше электрички, следовавшей по маршруту "Москва - станция Октябрьская". "До прибытия пожарных люди вышли. Никто не пострадал. В настоящее время площадь возгорания два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)