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В Донецке при обстреле ВСУ загорелась территория пищекомбината
В Донецке при обстреле ВСУ загорелась территория пищекомбината - РИА Новости, 24.07.2023
В Донецке при обстреле ВСУ загорелась территория пищекомбината
В результате произведенного украинскими военными обстрела из реактивных систем залпового огня в Куйбышевском районе Донецка на территории территории местного... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:05
2023-07-24T19:05
2023-07-24T19:59
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышев
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. В результате произведенного украинскими военными обстрела из реактивных систем залпового огня в Куйбышевском районе Донецка на территории территории местного пищевого комбината вспыхнул пожар, сообщает корреспондент РИА Новости. Обстрел произошел около четырех часов вечера. Всего было отмечено восемь прилетов. Попадания зафиксированы по улицам Куйбышева и Бродского. Повреждены частные дома, промзона комбината и грузовые автомобили. Ранение получила женщина 1976 года рождения. На месте работают правоохранители, спасатели и пожарные.
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донецк, куйбышев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышев, Происшествия
В Донецке при обстреле ВСУ загорелась территория пищекомбината
В Донецке при обстреле украинскими войсками из РСЗО загорелась территория пищекомбината