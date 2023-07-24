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В Донецке при обстреле ВСУ загорелась территория пищекомбината - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 24.07.2023 (обновлено: 19:59 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/pozhar-1886032622.html
В Донецке при обстреле ВСУ загорелась территория пищекомбината
В Донецке при обстреле ВСУ загорелась территория пищекомбината - РИА Новости, 24.07.2023
В Донецке при обстреле ВСУ загорелась территория пищекомбината
В результате произведенного украинскими военными обстрела из реактивных систем залпового огня в Куйбышевском районе Донецка на территории территории местного... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:05
2023-07-24T19:59
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышев
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. В результате произведенного украинскими военными обстрела из реактивных систем залпового огня в Куйбышевском районе Донецка на территории территории местного пищевого комбината вспыхнул пожар, сообщает корреспондент РИА Новости. Обстрел произошел около четырех часов вечера. Всего было отмечено восемь прилетов. Попадания зафиксированы по улицам Куйбышева и Бродского. Повреждены частные дома, промзона комбината и грузовые автомобили. Ранение получила женщина 1976 года рождения. На месте работают правоохранители, спасатели и пожарные.
донецк
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донецк, куйбышев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышев, Происшествия
В Донецке при обстреле ВСУ загорелась территория пищекомбината

В Донецке при обстреле украинскими войсками из РСЗО загорелась территория пищекомбината

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. В результате произведенного украинскими военными обстрела из реактивных систем залпового огня в Куйбышевском районе Донецка на территории территории местного пищевого комбината вспыхнул пожар, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обстрел произошел около четырех часов вечера. Всего было отмечено восемь прилетов. Попадания зафиксированы по улицам Куйбышева и Бродского. Повреждены частные дома, промзона комбината и грузовые автомобили. Ранение получила женщина 1976 года рождения.
На месте работают правоохранители, спасатели и пожарные.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевПроисшествия
 
 
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