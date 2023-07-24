https://ria.ru/20230724/pozhar-1885870133.html

В Якутии ликвидировали пожар, угрожавший селу Соболох

В Якутии ликвидировали пожар, угрожавший селу Соболох - РИА Новости, 24.07.2023

В Якутии ликвидировали пожар, угрожавший селу Соболох

Крупный ландшафтный пожар, угрожавший селу Соболох, ликвидировали в Якутии, огонь потушен на площади 663 гектара, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T06:54

2023-07-24T06:54

2023-07-24T06:54

момский район

томпонский район

дмитрий садовник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

происшествия

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ЯКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар, угрожавший селу Соболох, ликвидировали в Якутии, огонь потушен на площади 663 гектара, сообщает оперативный штаб республики. "С начала пожароопасного сезона на территории республики зафиксировано 452 лесных пожара... На сегодня действуют 50 лесных пожаров с общей площадью 606 838,1 гектара. За сутки ликвидирован ландшафтный пожар, который находился в 3 километрах от села Соболох Момского района и угрожал населенному пункту. На момент ликвидации пройденная огнем площадь составляла 663 гектара", - рассказал первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников.Кроме того, за прошедшие сутки в Якутии потушено 7 лесных пожаров на площади 6374 гектара. Обнаружен один новый очаг на площади 0,1 гектара. Ранее сообщалось о том, что свыше 400 лесных пожаров зафиксировано в Якутии с начала пожароопасного сезона, искусственные дожди вызываются в Момском и Томпонском районах. К тушению лесного пожара, вспыхнувшего в трех километрах от села Соболох Момского района, подключатся вылетевшие на место пожарные МЧС.

https://ria.ru/20230723/pozhary-1885832583.html

момский район

томпонский район

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момский район, томпонский район, дмитрий садовник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия