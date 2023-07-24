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В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре - РИА Новости, 24.07.2023
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02:27 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/pozhar-1885859307.html
В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре
В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре - РИА Новости, 24.07.2023
В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре
Спасатели ликвидировали открытое горение в автоцентре в Кургане, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T02:27
2023-07-24T02:27
курган
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в автоцентре в Кургане, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. "Загорелся автоцентр по улице Бурова Петрова. Огонь распространился на площади 1 тысяча квадратных метров, перекинулся на соседнее здание сервиса. Пожарные эвакуировали технику с прилегающей территории, ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.Уточняется, проводится разборка и проливка конструкций зданий. Огнём повреждены несколько легковых автомобилей. Также на месте работают 48 человек личного состава ведомства и 13 единиц техники. "Погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
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курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Курган, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре

В Кургане ликвидировали открытое горение в автоцентре на улице Бурова Петрова

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в автоцентре в Кургане, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"Загорелся автоцентр по улице Бурова Петрова. Огонь распространился на площади 1 тысяча квадратных метров, перекинулся на соседнее здание сервиса. Пожарные эвакуировали технику с прилегающей территории, ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
Уточняется, проводится разборка и проливка конструкций зданий. Огнём повреждены несколько легковых автомобилей.
Также на месте работают 48 человек личного состава ведомства и 13 единиц техники.
"Погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
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КурганРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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