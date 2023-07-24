https://ria.ru/20230724/pozhar-1885859307.html
В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре
В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре - РИА Новости, 24.07.2023
В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре
Спасатели ликвидировали открытое горение в автоцентре в Кургане, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T02:27
2023-07-24T02:27
2023-07-24T02:27
курган
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42295b64fa3bacdce2cc25f60e3f6ecf.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в автоцентре в Кургане, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. "Загорелся автоцентр по улице Бурова Петрова. Огонь распространился на площади 1 тысяча квадратных метров, перекинулся на соседнее здание сервиса. Пожарные эвакуировали технику с прилегающей территории, ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.Уточняется, проводится разборка и проливка конструкций зданий. Огнём повреждены несколько легковых автомобилей. Также на месте работают 48 человек личного состава ведомства и 13 единиц техники. "Погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230723/pozhar-1885848786.html
курган
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_615a2753742b783edf245749675ecaf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Курган, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре
В Кургане ликвидировали открытое горение в автоцентре на улице Бурова Петрова