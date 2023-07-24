https://ria.ru/20230724/pozhar-1885859307.html

В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре

В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре - РИА Новости, 24.07.2023

В Кургане ликвидировали крупный пожар в автоцентре

Спасатели ликвидировали открытое горение в автоцентре в Кургане, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T02:27

2023-07-24T02:27

2023-07-24T02:27

курган

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в автоцентре в Кургане, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. "Загорелся автоцентр по улице Бурова Петрова. Огонь распространился на площади 1 тысяча квадратных метров, перекинулся на соседнее здание сервиса. Пожарные эвакуировали технику с прилегающей территории, ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.Уточняется, проводится разборка и проливка конструкций зданий. Огнём повреждены несколько легковых автомобилей. Также на месте работают 48 человек личного состава ведомства и 13 единиц техники. "Погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230723/pozhar-1885848786.html

курган

россия

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2023

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курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия