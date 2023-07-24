https://ria.ru/20230724/poteri-1885955691.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 24.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили на донецком направлении 6 атак, потери войск Украины составили более 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:01
2023-07-24T14:01
2023-07-24T14:11
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили на донецком направлении 6 атак, потери войск Украины составили более 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.В частности, на донецком направлении в результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Клещеевка ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая Гора и Дылеевка ДНР."Потери противника составили свыше 160 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица "FH-70" производства Великобритании, а также самоходная гаубица "Гвоздика". В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 160 украинских солдат на Донецком направлении
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили на донецком направлении 6 атак, потери войск Украины составили более 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ
.
В частности, на донецком направлении в результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Клещеевка ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая Гора и Дылеевка ДНР.
"Потери противника составили свыше 160 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица "FH-70" производства Великобритании, а также самоходная гаубица "Гвоздика". В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине