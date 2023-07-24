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Сальдо рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области с начала июля
Сальдо рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области с начала июля - РИА Новости, 24.07.2023
Сальдо рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области с начала июля
Украинские войска с начала июля потеряли в Херсонской области до 880 человек, более 30 лодок, два танка и семь складов, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:05
2023-07-24T11:05
2023-07-24T11:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Украинские войска с начала июля потеряли в Херсонской области до 880 человек, более 30 лодок, два танка и семь складов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в понедельник в Telegram-канале. "С 1 по 23 июля вооруженные формирования киевского режима в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли: до 880 человек личного состава; более 30 лодок; два танка; шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы; две реактивных системы залпового огня; более 30 миномётов; один противотанковый ракетный комплекс; одну командно-штабную машину; два командных пункта; три радиолокационных станции; две установки радиоэлектронной борьбы; семь складов", - написал Сальдо. По его словам, достоверные данные, подтверждённые средствами объективного контроля, предоставлены командованием группировки войск "Днепр". "Дополнительное подтверждение — переполненные госпитали в Херсонской, Николаевской и Одесской областях", - подчеркнул Сальдо. При этом, по его словам, больше всего враг "положил" своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо рассказал о потерях ВСУ в Херсонской области с начала июля
Врио губернатора Сальдо: ВСУ с начала июля потеряли в Херсонской области до 880 военных