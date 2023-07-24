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Жительницу Ингушетии будут судить за похищение новорожденного ребенка
Жительницу Ингушетии будут судить за похищение новорожденного ребенка - РИА Новости, 24.07.2023
Жительницу Ингушетии будут судить за похищение новорожденного ребенка
Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в похищении новорожденного ребенка, сообщило... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:22
2023-07-24T20:22
2023-07-24T20:22
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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в похищении новорожденного ребенка, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следствия, в период с 2018 по 2019 годы 34-летняя жительница города Малгобек в одной из соцсетей познакомилась с несовершеннолетней, которая сообщила ей о своей нежелательной беременности и намерении родить ребенка втайне от других. "У женщины возник преступный умысел на хищение будущего новорожденного ребенка. В январе 2019 года она определила несовершеннолетнюю под своими анкетными данными в родильное отделение одной из больниц в соседнем регионе, где последняя родила мальчика. Затем женщина сообщила девушке, что ее ребенок скончался и, пользуясь тем, что в роддом были представлены ее анкетные данные, забрала ребенка втайне от матери", - говорится в сообщении. Женщине предъявлено обвинение по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, преступление было выявлено в рамках расследования другого уголовного дела.
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происшествия, россия, малгобек
Происшествия, Россия, Малгобек
Жительницу Ингушетии будут судить за похищение новорожденного ребенка
Жительницу Ингушетии будут судить за похищение новорожденного ребенка из роддома
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости.
Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в похищении новорожденного ребенка, сообщило СУСК
РФ по региону.
По данным следствия, в период с 2018 по 2019 годы 34-летняя жительница города Малгобек
в одной из соцсетей познакомилась с несовершеннолетней, которая сообщила ей о своей нежелательной беременности и намерении родить ребенка втайне от других.
"У женщины возник преступный умысел на хищение будущего новорожденного ребенка. В январе 2019 года она определила несовершеннолетнюю под своими анкетными данными в родильное отделение одной из больниц в соседнем регионе, где последняя родила мальчика. Затем женщина сообщила девушке, что ее ребенок скончался и, пользуясь тем, что в роддом были представлены ее анкетные данные, забрала ребенка втайне от матери", - говорится в сообщении.
Женщине предъявлено обвинение по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В ведомстве отметили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, преступление было выявлено в рамках расследования другого уголовного дела.
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