https://ria.ru/20230724/pokhischenie-1886047373.html

Жительницу Ингушетии будут судить за похищение новорожденного ребенка

Жительницу Ингушетии будут судить за похищение новорожденного ребенка - РИА Новости, 24.07.2023

Жительницу Ингушетии будут судить за похищение новорожденного ребенка

Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в похищении новорожденного ребенка, сообщило... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T20:22

2023-07-24T20:22

2023-07-24T20:22

происшествия

россия

малгобек

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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в похищении новорожденного ребенка, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следствия, в период с 2018 по 2019 годы 34-летняя жительница города Малгобек в одной из соцсетей познакомилась с несовершеннолетней, которая сообщила ей о своей нежелательной беременности и намерении родить ребенка втайне от других. "У женщины возник преступный умысел на хищение будущего новорожденного ребенка. В январе 2019 года она определила несовершеннолетнюю под своими анкетными данными в родильное отделение одной из больниц в соседнем регионе, где последняя родила мальчика. Затем женщина сообщила девушке, что ее ребенок скончался и, пользуясь тем, что в роддом были представлены ее анкетные данные, забрала ребенка втайне от матери", - говорится в сообщении. Женщине предъявлено обвинение по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, преступление было выявлено в рамках расследования другого уголовного дела.

https://ria.ru/20230724/arest-1885921760.html

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происшествия, россия, малгобек