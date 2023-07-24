Рейтинг@Mail.ru
В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 24.07.2023 (обновлено: 09:23 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/poezda-1885880772.html
В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе
В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе - РИА Новости, 24.07.2023
В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе
Поезда №92 Москва - Севастополь и №316 Адлер - Симферополь по состоянию на 9.00 мск задерживаются и остановлены в Джанкое из-за ЧП на складе, сообщила... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:07
2023-07-24T09:23
джанкой
симферополь
общество
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_0:141:3230:1958_1920x0_80_0_0_fb8ca6cf2089f84c842b87106b840cb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Поезда №92 Москва - Севастополь и №316 Адлер - Симферополь по состоянию на 9.00 мск задерживаются и остановлены в Джанкое из-за ЧП на складе, сообщила компания-перевозчик ГСЭ в Telegram-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь приостановлено в целях безопасности."Движение поездов "Таврия" - информация на 9.00. Следует с опозданием поезд №92 Москва - Севастополь и поезд №316 Адлер - Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой - Урожайная", - говорится в сообщении.В компании отметили, что другие поезда в Крым на данный момент курсируют по расписанию. Обо всех изменениях компания будет оперативно сообщать в течение дня.
https://ria.ru/20230724/krym-1885878683.html
джанкой
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_2660f861872a082bafd2aab153cae303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джанкой, симферополь, общество, республика крым, происшествия
Джанкой, Симферополь, Общество, Республика Крым, Происшествия
В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе

В Джанкое остановили поезда Москва – Севастополь и Адлер – Симферополь из-за ЧП на складе

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Поезда №92 Москва - Севастополь и №316 Адлер - Симферополь по состоянию на 9.00 мск задерживаются и остановлены в Джанкое из-за ЧП на складе, сообщила компания-перевозчик ГСЭ в Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь приостановлено в целях безопасности.
"Движение поездов "Таврия" - информация на 9.00. Следует с опозданием поезд №92 Москва - Севастополь и поезд №316 Адлер - Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой - Урожайная", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что другие поезда в Крым на данный момент курсируют по расписанию. Обо всех изменениях компания будет оперативно сообщать в течение дня.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Джанкойском районе Крыма изменили схему перевозки пассажиров поездов
08:52
 
ДжанкойСимферопольОбществоРеспублика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала