https://ria.ru/20230724/poezda-1885880772.html
В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе
В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе - РИА Новости, 24.07.2023
В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе
Поезда №92 Москва - Севастополь и №316 Адлер - Симферополь по состоянию на 9.00 мск задерживаются и остановлены в Джанкое из-за ЧП на складе, сообщила... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:07
2023-07-24T09:07
2023-07-24T09:23
джанкой
симферополь
общество
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_0:141:3230:1958_1920x0_80_0_0_fb8ca6cf2089f84c842b87106b840cb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Поезда №92 Москва - Севастополь и №316 Адлер - Симферополь по состоянию на 9.00 мск задерживаются и остановлены в Джанкое из-за ЧП на складе, сообщила компания-перевозчик ГСЭ в Telegram-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь приостановлено в целях безопасности."Движение поездов "Таврия" - информация на 9.00. Следует с опозданием поезд №92 Москва - Севастополь и поезд №316 Адлер - Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой - Урожайная", - говорится в сообщении.В компании отметили, что другие поезда в Крым на данный момент курсируют по расписанию. Обо всех изменениях компания будет оперативно сообщать в течение дня.
https://ria.ru/20230724/krym-1885878683.html
джанкой
симферополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_2660f861872a082bafd2aab153cae303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, симферополь, общество, республика крым, происшествия
Джанкой, Симферополь, Общество, Республика Крым, Происшествия
В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе
В Джанкое остановили поезда Москва – Севастополь и Адлер – Симферополь из-за ЧП на складе