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В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе

В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе - РИА Новости, 24.07.2023

В Джанкое остановили два поезда из-за ЧП на складе

Поезда №92 Москва - Севастополь и №316 Адлер - Симферополь по состоянию на 9.00 мск задерживаются и остановлены в Джанкое из-за ЧП на складе, сообщила... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T09:07

2023-07-24T09:07

2023-07-24T09:23

джанкой

симферополь

общество

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Поезда №92 Москва - Севастополь и №316 Адлер - Симферополь по состоянию на 9.00 мск задерживаются и остановлены в Джанкое из-за ЧП на складе, сообщила компания-перевозчик ГСЭ в Telegram-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь приостановлено в целях безопасности."Движение поездов "Таврия" - информация на 9.00. Следует с опозданием поезд №92 Москва - Севастополь и поезд №316 Адлер - Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой - Урожайная", - говорится в сообщении.В компании отметили, что другие поезда в Крым на данный момент курсируют по расписанию. Обо всех изменениях компания будет оперативно сообщать в течение дня.

https://ria.ru/20230724/krym-1885878683.html

джанкой

симферополь

республика крым

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джанкой, симферополь, общество, республика крым, происшествия