https://ria.ru/20230724/podmoskove-1886017066.html

Кондитерская фабрика откроет производство на земле за 1 рубль в Подмосковье

Кондитерская фабрика откроет производство на земле за 1 рубль в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2023

Кондитерская фабрика откроет производство на земле за 1 рубль в Подмосковье

Компания "Победа вкуса" получила участок в Егорьевске в аренду по программе "Земля за 1 рубль" и планирует открыть на нем новое производство, сообщила министр... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:04

2023-07-24T18:04

2023-07-24T18:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

егорьевск

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Компания "Победа вкуса" получила участок в Егорьевске в аренду по программе "Земля за 1 рубль" и планирует открыть на нем новое производство, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. "На предоставленном земельном участке площадью более 5,9 гектаров в рамках первого этапа компания планирует построить производственно-складской комплекс площадью 17 тысяч квадратных метров. Здесь будут установлены линии по производству шоколадных изделий и упаковочный комплекс к ним. "ПОБЕДА ВКУСА" планирует производить продукцию, аналогичную той, которую в настоящее время выпускает кондитерская фабрика "ПОБЕДА", - рассказала Адигамова, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, компания "ПОБЕДА ВКУСА" зарегистрирована в Московской области в прошлом году. Её учредителем является ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", производящая кондитерскую продукцию в России уже более 20 лет. "Компания инвестирует в проект более 500 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2026 год. Для жителей региона будет создано около 100 рабочих мест. Плановая мощность производства кондитерских изделий составит 19 тысяч тонн ежегодно", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в пресс-релизе.

https://ria.ru/20230724/podmoskove-1886005939.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), егорьевск