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Кондитерская фабрика откроет производство на земле за 1 рубль в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2023
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Новости Подмосковья
 
18:04 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/podmoskove-1886017066.html
Кондитерская фабрика откроет производство на земле за 1 рубль в Подмосковье
Кондитерская фабрика откроет производство на земле за 1 рубль в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2023
Кондитерская фабрика откроет производство на земле за 1 рубль в Подмосковье
Компания "Победа вкуса" получила участок в Егорьевске в аренду по программе "Земля за 1 рубль" и планирует открыть на нем новое производство, сообщила министр... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:04
2023-07-24T18:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егорьевск
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Компания "Победа вкуса" получила участок в Егорьевске в аренду по программе "Земля за 1 рубль" и планирует открыть на нем новое производство, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. "На предоставленном земельном участке площадью более 5,9 гектаров в рамках первого этапа компания планирует построить производственно-складской комплекс площадью 17 тысяч квадратных метров. Здесь будут установлены линии по производству шоколадных изделий и упаковочный комплекс к ним. "ПОБЕДА ВКУСА" планирует производить продукцию, аналогичную той, которую в настоящее время выпускает кондитерская фабрика "ПОБЕДА", - рассказала Адигамова, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, компания "ПОБЕДА ВКУСА" зарегистрирована в Московской области в прошлом году. Её учредителем является ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", производящая кондитерскую продукцию в России уже более 20 лет. "Компания инвестирует в проект более 500 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2026 год. Для жителей региона будет создано около 100 рабочих мест. Плановая мощность производства кондитерских изделий составит 19 тысяч тонн ежегодно", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в пресс-релизе.
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московская область (подмосковье), егорьевск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск

Кондитерская фабрика откроет производство на земле за 1 рубль в Подмосковье

© Фото : министерство имущественных отношений Московской областиКондитерская фабрика из Егорьевска построит новое производство на земле за 1 рубль
Кондитерская фабрика из Егорьевска построит новое производство на земле за 1 рубль - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : министерство имущественных отношений Московской области
Кондитерская фабрика из Егорьевска построит новое производство на земле за 1 рубль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Компания "Победа вкуса" получила участок в Егорьевске в аренду по программе "Земля за 1 рубль" и планирует открыть на нем новое производство, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
"На предоставленном земельном участке площадью более 5,9 гектаров в рамках первого этапа компания планирует построить производственно-складской комплекс площадью 17 тысяч квадратных метров. Здесь будут установлены линии по производству шоколадных изделий и упаковочный комплекс к ним. "ПОБЕДА ВКУСА" планирует производить продукцию, аналогичную той, которую в настоящее время выпускает кондитерская фабрика "ПОБЕДА", - рассказала Адигамова, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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По данным ведомства, компания "ПОБЕДА ВКУСА" зарегистрирована в Московской области в прошлом году. Её учредителем является ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", производящая кондитерскую продукцию в России уже более 20 лет.
"Компания инвестирует в проект более 500 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2026 год. Для жителей региона будет создано около 100 рабочих мест. Плановая мощность производства кондитерских изделий составит 19 тысяч тонн ежегодно", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в пресс-релизе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Егорьевск
 
 
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