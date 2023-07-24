https://ria.ru/20230724/podmoskove-1885963788.html

Новое офтальмологическое оборудование закупили для больниц Подмосковья

Новое офтальмологическое оборудование закупили для больниц Подмосковья - РИА Новости, 24.07.2023

Новое офтальмологическое оборудование закупили для больниц Подмосковья

Медицинские организации Московской области получили новое оборудование для диагностики и лечения зрения на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:39

2023-07-24T14:39

2023-07-24T14:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Медицинские организации Московской области получили новое оборудование для диагностики и лечения зрения на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Это автоматические рефрактометры и пневмотонометры, хирургическая система, ретинальная камера и прочая медицинская техника. "Для высокоточной и качественной диагностики необходимо современное техническое освещение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши поликлиники и стационары новое медицинское оборудование. С начала года мы оснастили наши больницы 93 единицами медтехники для офтальмологии на общую сумму около 113 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой. Как отметили в пресс-службе, офтальмологическое оборудование поступило в больницы Мытищ, Рузы, Воскресенска, Сергиева Посада, Ступина, Зарайска, Пушкинского и других муниципалитетов. Ретинальная камера, позволяющая выполнить детализированный снимок сетчатки глаза, появилась в офтальмологическом отделении Сергиево-Посадской районной больницы. "Это наш помощник, который дает максимально четкое и цветное изображение всего пространства глазного дна. С помощью фундуса, как еще называют ретинальную камеру, мы можем оперативно оценить состояние кровеносных сосудов, диагностировать различные заболевания и патологии", — отметила исполняющая обязанности заведующего офтальмологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Анастасия Натарова. По информации пресс-службы, медицинская техника была закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также по программе модернизации первичного звена.

https://ria.ru/20230724/parki-1885930186.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев