https://ria.ru/20230724/podmoskove-1885963788.html
Новое офтальмологическое оборудование закупили для больниц Подмосковья
Новое офтальмологическое оборудование закупили для больниц Подмосковья - РИА Новости, 24.07.2023
Новое офтальмологическое оборудование закупили для больниц Подмосковья
Медицинские организации Московской области получили новое оборудование для диагностики и лечения зрения на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:39
2023-07-24T14:39
2023-07-24T14:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Медицинские организации Московской области получили новое оборудование для диагностики и лечения зрения на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Это автоматические рефрактометры и пневмотонометры, хирургическая система, ретинальная камера и прочая медицинская техника. "Для высокоточной и качественной диагностики необходимо современное техническое освещение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши поликлиники и стационары новое медицинское оборудование. С начала года мы оснастили наши больницы 93 единицами медтехники для офтальмологии на общую сумму около 113 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой. Как отметили в пресс-службе, офтальмологическое оборудование поступило в больницы Мытищ, Рузы, Воскресенска, Сергиева Посада, Ступина, Зарайска, Пушкинского и других муниципалитетов. Ретинальная камера, позволяющая выполнить детализированный снимок сетчатки глаза, появилась в офтальмологическом отделении Сергиево-Посадской районной больницы. "Это наш помощник, который дает максимально четкое и цветное изображение всего пространства глазного дна. С помощью фундуса, как еще называют ретинальную камеру, мы можем оперативно оценить состояние кровеносных сосудов, диагностировать различные заболевания и патологии", — отметила исполняющая обязанности заведующего офтальмологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Анастасия Натарова. По информации пресс-службы, медицинская техника была закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также по программе модернизации первичного звена.
https://ria.ru/20230724/parki-1885930186.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Андрей Воробьев
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Медицинские организации Московской области получили новое оборудование для диагностики и лечения зрения на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Это автоматические рефрактометры и пневмотонометры, хирургическая система, ретинальная камера и прочая медицинская техника.
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"Для высокоточной и качественной диагностики необходимо современное техническое освещение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши поликлиники и стационары новое медицинское оборудование. С начала года мы оснастили наши больницы 93 единицами медтехники для офтальмологии на общую сумму около 113 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
Как отметили в пресс-службе, офтальмологическое оборудование поступило в больницы Мытищ, Рузы, Воскресенска, Сергиева Посада, Ступина, Зарайска, Пушкинского и других муниципалитетов. Ретинальная камера, позволяющая выполнить детализированный снимок сетчатки глаза, появилась в офтальмологическом отделении Сергиево-Посадской районной больницы.
«
"Это наш помощник, который дает максимально четкое и цветное изображение всего пространства глазного дна. С помощью фундуса, как еще называют ретинальную камеру, мы можем оперативно оценить состояние кровеносных сосудов, диагностировать различные заболевания и патологии", — отметила исполняющая обязанности заведующего офтальмологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Анастасия Натарова.
По информации пресс-службы, медицинская техника была закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также по программе модернизации первичного звена.