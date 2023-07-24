Более 1,5 миллиона человек посетили подмосковные парки за неделю
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке "Яблоневый сад" в Бирюлево Западном
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За неделю с 17 по 23 июля в парках и лесопарках Московской области побывали 1,6 миллиона жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
"Посещаемость наших парков растет от года к году. Только за первую половину 2023 года в парках и лесопарках Московской области побывали свыше 34 миллиона человек. Это на шесть миллионов больше, чем год назад. Мы ожидаем, что проводимые нами работы по благоустройству зон отдыха, сделают подмосковные места досуга и отдыха еще привлекательней для жителей и гостей региона", - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Как уточнили в пресс-службе, среди самых посещаемых парков отмечены: Пехорка (Балашиха) – 79 тысяч посещений, Центральный парк культуры и отдыха (Пушкинский) – 51,3 тысячи посещений, парк Толстого (Химки) – 51,2 тысячи посещений, парк Сестрорецкий (Клин) – 39,8 тысяч посещений, Центральный парк (Реутов) – 30,5 тысячи посещений.
По информации пресс-службы, 23 июля после обновления открылся парк "Взлет" в Домодедове, который за первую половину дня посетили свыше семи тысяч человек. После благоустройства там появилась новая сеть прогулочных дорожек, песочный пляж на берегу пруда Лесной, детская и спортивная площадки, комфортные зоны отдыха, амфитеатр, пергола с качелями, входная группа, туалетные модули, автомобильная парковка. Для удобства и безопасности гостей парк оборудовали системами наружного освещения и видеонаблюдения.
Также обновили территорию спортивного клуба "Авиатор", где были созданы дополнительные площадки для занятий спортом.