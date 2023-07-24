https://ria.ru/20230724/pervoklassniki-1885996295.html
Рекордное число первоклассников отправится в школу 1 сентября в Подмосковье
Рекордное число первоклассников отправится в школу 1 сентября в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2023
Рекордное число первоклассников отправится в школу 1 сентября в Подмосковье
Число первоклассников в Подмосковье 1 сентября в нынешнем году станет рекордным за последние несколько лет, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:44
2023-07-24T16:44
2023-07-24T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813660903_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_476c2d4b517077f879ac7d010517956f.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число первоклассников в Подмосковье 1 сентября в нынешнем году станет рекордным за последние несколько лет, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. "В 2023 году в школы Подмосковья пойдет самое большое количество первоклассников за последние годы", – отметила Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба минобразования Подмосковья в своём официальном телеграм-канале. По данным ведомства, на текущий момент в 1 класс зачислены около 110 тысяч детей. По прогнозам к началу учебного года их число превысит 120 тысяч. Вторая волна записи в 1 класс продолжается в Подмосковье и продлится до 5 сентября.
https://ria.ru/20230705/ryukzaki-1882432089.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813660903_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_57bacca56a970181e2b548780839716e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число первоклассников в Подмосковье 1 сентября в нынешнем году станет рекордным за последние несколько лет, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
"В 2023 году в школы Подмосковья пойдет самое большое количество первоклассников за последние годы", – отметила Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба минобразования Подмосковья в своём официальном телеграм-канале.
По данным ведомства, на текущий момент в 1 класс зачислены около 110 тысяч детей. По прогнозам к началу учебного года их число превысит 120 тысяч.
Вторая волна записи в 1 класс продолжается в Подмосковье
и продлится до 5 сентября.
Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью