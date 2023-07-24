https://ria.ru/20230724/pervoklassniki-1885996295.html

Рекордное число первоклассников отправится в школу 1 сентября в Подмосковье

Рекордное число первоклассников отправится в школу 1 сентября в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2023

Рекордное число первоклассников отправится в школу 1 сентября в Подмосковье

Число первоклассников в Подмосковье 1 сентября в нынешнем году станет рекордным за последние несколько лет, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:44

2023-07-24T16:44

2023-07-24T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число первоклассников в Подмосковье 1 сентября в нынешнем году станет рекордным за последние несколько лет, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. "В 2023 году в школы Подмосковья пойдет самое большое количество первоклассников за последние годы", – отметила Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба минобразования Подмосковья в своём официальном телеграм-канале. По данным ведомства, на текущий момент в 1 класс зачислены около 110 тысяч детей. По прогнозам к началу учебного года их число превысит 120 тысяч. Вторая волна записи в 1 класс продолжается в Подмосковье и продлится до 5 сентября.

https://ria.ru/20230705/ryukzaki-1882432089.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)