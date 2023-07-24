Рейтинг@Mail.ru
Рекордное число первоклассников отправится в школу 1 сентября в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:44 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/pervoklassniki-1885996295.html
Рекордное число первоклассников отправится в школу 1 сентября в Подмосковье
Рекордное число первоклассников отправится в школу 1 сентября в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2023
Рекордное число первоклассников отправится в школу 1 сентября в Подмосковье
Число первоклассников в Подмосковье 1 сентября в нынешнем году станет рекордным за последние несколько лет, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:44
2023-07-24T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813660903_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_476c2d4b517077f879ac7d010517956f.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число первоклассников в Подмосковье 1 сентября в нынешнем году станет рекордным за последние несколько лет, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. "В 2023 году в школы Подмосковья пойдет самое большое количество первоклассников за последние годы", – отметила Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба минобразования Подмосковья в своём официальном телеграм-канале. По данным ведомства, на текущий момент в 1 класс зачислены около 110 тысяч детей. По прогнозам к началу учебного года их число превысит 120 тысяч. Вторая волна записи в 1 класс продолжается в Подмосковье и продлится до 5 сентября.
https://ria.ru/20230705/ryukzaki-1882432089.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813660903_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_57bacca56a970181e2b548780839716e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Рекордное число первоклассников отправится в школу 1 сентября в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПервоклассники на торжественной линейке в День знаний
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число первоклассников в Подмосковье 1 сентября в нынешнем году станет рекордным за последние несколько лет, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
"В 2023 году в школы Подмосковья пойдет самое большое количество первоклассников за последние годы", – отметила Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба минобразования Подмосковья в своём официальном телеграм-канале.
По данным ведомства, на текущий момент в 1 класс зачислены около 110 тысяч детей. По прогнозам к началу учебного года их число превысит 120 тысяч.
Вторая волна записи в 1 класс продолжается в Подмосковье и продлится до 5 сентября.
Ассортимент товара на школьной ярмарке - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Почти 4 тысячи первоклассников Подмосковья получат в подарок рюкзаки осенью
5 июля, 17:59
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала