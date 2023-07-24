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СМИ: Эрдоган обсудит с правительством планируемые переговоры с Путиным - РИА Новости, 24.07.2023
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10:14 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/peregovory-1885893470.html
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством планируемые переговоры с Путиным
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством планируемые переговоры с Путиным - РИА Новости, 24.07.2023
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством планируемые переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить в понедельник со своим кабинетом министров предстоящие переговоры с российским коллегой Владимиром... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:14
2023-07-24T10:14
турция
владимир путин
россия
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
владимир зеленский
оон
в мире
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АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить в понедельник со своим кабинетом министров предстоящие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по "зерновой сделке", сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. Ранее Эрдоган заявил журналистам, что рассчитывает на переговоры с Путиным по "зерновой сделке" в ближайшее время. Также турецкий лидер заявил о запланированном на август визите Путина в Турцию, по его словам, визит ранее обсуждался между двумя лидерами. "После встречи президента Эрдогана (в Стамбуле) с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе внимание переключилось на процесс, связанный с "зерновым коридором". Сообщается, что президент Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с целью продления соглашения о "зерновом коридоре", которая является одной из важнейших тем заседания кабинета министров. На встрече также будут обсуждаться акции по сожжению священного Корана в Швеции и Дании. Процесс вступления Швеции в НАТО и отношения между ЕС и Турцией также входят в число вопросов, которые будут рассмотрены на заседании кабинета", - пишет издание. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230721/zerno-1885547670.html
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884959315.html
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турция, владимир путин, россия, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, владимир зеленский, оон, в мире
Турция, Владимир Путин, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, Владимир Зеленский, ООН, В мире
СМИ: Эрдоган обсудит с правительством планируемые переговоры с Путиным

Hürriyet: Эрдоган хочет обсудить с правительством переговоры с Путиным по зерновой сделке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить в понедельник со своим кабинетом министров предстоящие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по "зерновой сделке", сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Ранее Эрдоган заявил журналистам, что рассчитывает на переговоры с Путиным по "зерновой сделке" в ближайшее время. Также турецкий лидер заявил о запланированном на август визите Путина в Турцию, по его словам, визит ранее обсуждался между двумя лидерами.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией
21 июля, 16:27
"После встречи президента Эрдогана (в Стамбуле) с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе внимание переключилось на процесс, связанный с "зерновым коридором". Сообщается, что президент Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с целью продления соглашения о "зерновом коридоре", которая является одной из важнейших тем заседания кабинета министров. На встрече также будут обсуждаться акции по сожжению священного Корана в Швеции и Дании. Процесс вступления Швеции в НАТО и отношения между ЕС и Турцией также входят в число вопросов, которые будут рассмотрены на заседании кабинета", - пишет издание.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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18 июля, 23:01
 
ТурцияВладимир ПутинРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаВладимир ЗеленскийООНВ мире
 
 
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