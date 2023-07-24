https://ria.ru/20230724/patrushev-1886012658.html

Россия и КНР вместе противостоят гегемонии Запада, заявил Патрушев

Россия и КНР вместе противостоят гегемонии Запада, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023

Россия и КНР вместе противостоят гегемонии Запада, заявил Патрушев

Россия и Китай совместно противостоят гегемонистским действиям, которые под видом многосторонних механизмов защищают интересы меньшинства стран, заявил в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:39

2023-07-24T17:39

2023-07-24T18:14

россия

китай

в мире

николай патрушев

ван и (политик)

брикс

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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Россия и Китай совместно противостоят гегемонистским действиям, которые под видом многосторонних механизмов защищают интересы меньшинства стран, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в южноафриканском Йоханнесбурге."В нынешней ситуации Россия и Китай активно практикуют мультилатерализм, совместно выступают против политики односторонних действий и противостоят гегемонистским действиям, которые используют многосторонние механизмы в качестве предлога для защиты интересов меньшинства стран", - заявил Патрушев, слова которого приводит МИД КНР.Патрушев и Ван И встретились в Йоханнесбурге на "полях" заседания высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.

https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html

россия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, в мире, николай патрушев, ван и (политик), брикс