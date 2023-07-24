Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР вместе противостоят гегемонии Запада, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 24.07.2023 (обновлено: 18:14 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/patrushev-1886012658.html
Россия и КНР вместе противостоят гегемонии Запада, заявил Патрушев
Россия и КНР вместе противостоят гегемонии Запада, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.07.2023
Россия и КНР вместе противостоят гегемонии Запада, заявил Патрушев
Россия и Китай совместно противостоят гегемонистским действиям, которые под видом многосторонних механизмов защищают интересы меньшинства стран, заявил в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:39
2023-07-24T18:14
россия
китай
в мире
николай патрушев
ван и (политик)
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853508167_0:142:3109:1891_1920x0_80_0_0_9ed293a733452cb161e0657475d1ed39.jpg
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Россия и Китай совместно противостоят гегемонистским действиям, которые под видом многосторонних механизмов защищают интересы меньшинства стран, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в южноафриканском Йоханнесбурге."В нынешней ситуации Россия и Китай активно практикуют мультилатерализм, совместно выступают против политики односторонних действий и противостоят гегемонистским действиям, которые используют многосторонние механизмы в качестве предлога для защиты интересов меньшинства стран", - заявил Патрушев, слова которого приводит МИД КНР.Патрушев и Ван И встретились в Йоханнесбурге на "полях" заседания высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853508167_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b25b91db7bbfbc07ca99d94f485a7fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, в мире, николай патрушев, ван и (политик), брикс
Россия, Китай, В мире, Николай Патрушев, Ван И (политик), БРИКС
Россия и КНР вместе противостоят гегемонии Запада, заявил Патрушев

Патрушев на встрече с Ван И заявил, что Россия и КНР вместе противостоят гегемонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Россия и Китай совместно противостоят гегемонистским действиям, которые под видом многосторонних механизмов защищают интересы меньшинства стран, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в южноафриканском Йоханнесбурге.
"В нынешней ситуации Россия и Китай активно практикуют мультилатерализм, совместно выступают против политики односторонних действий и противостоят гегемонистским действиям, которые используют многосторонние механизмы в качестве предлога для защиты интересов меньшинства стран", - заявил Патрушев, слова которого приводит МИД КНР.
Патрушев и Ван И встретились в Йоханнесбурге на "полях" заседания высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Время для США истекает: у Вашингтона осталось "несколько месяцев"
Вчера, 08:00
 
РоссияКитайВ миреНиколай ПатрушевВан И (политик)БРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала