https://ria.ru/20230724/orenburg-1885907397.html

Более 250 иностранцев приедут в Оренбург на форум молодежи "Евразия Global"

Более 250 иностранцев приедут в Оренбург на форум молодежи "Евразия Global" - РИА Новости, 24.07.2023

Более 250 иностранцев приедут в Оренбург на форум молодежи "Евразия Global"

В Оренбурге с 21 по 27 августа пройдет международный молодежный форум "Евразия Global"; его участниками станут более 250 иностранных граждан, передает... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:53

2023-07-24T10:53

2023-07-24T10:53

оренбургская область

оренбург

денис паслер

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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ОРЕНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. В Оренбурге с 21 по 27 августа пройдет международный молодежный форум "Евразия Global"; его участниками станут более 250 иностранных граждан, передает пресс-служба правительства Оренбургской области. "Форум стал одной из ведущих площадок страны для коммуникации молодых лидеров из десятков стран. В этом году тематика "Евразия Global" будет направлена на объединение и формирование международного молодежного сообщества, основанного на принципах равенства, взаимного уважения культур и суверенитета", - цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбуржья Дениса Паслера во время его встречи с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксенией Разуваевой. Паслер подчеркнул, что интерес к форуму с каждым годом растет и "это говорит о том, что все попытки изолировать Россию тщетны. Наша страна по-прежнему интересна и открыта для всего мира". Во время встречи также прошло обсуждение подготовки к празднованию 10-летия учреждения "Евразия Global" в 2025 году, идея проведения которого была поддержана главой государства в 2015 году. За годы работы форума было поддержано более 90 проектов. Оренбуржцы уже получили около семи миллионов рублей в рамках грантовой поддержки социально значимых инициатив.

https://ria.ru/20230724/oez-1885906682.html

оренбург

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Артем Смирнов

оренбург, денис паслер, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)