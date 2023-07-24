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Более 250 иностранцев приедут в Оренбург на форум молодежи "Евразия Global" - РИА Новости, 24.07.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
10:53 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/orenburg-1885907397.html
Более 250 иностранцев приедут в Оренбург на форум молодежи "Евразия Global"
Более 250 иностранцев приедут в Оренбург на форум молодежи "Евразия Global" - РИА Новости, 24.07.2023
Более 250 иностранцев приедут в Оренбург на форум молодежи "Евразия Global"
В Оренбурге с 21 по 27 августа пройдет международный молодежный форум "Евразия Global"; его участниками станут более 250 иностранных граждан, передает... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:53
2023-07-24T10:53
оренбургская область
оренбург
денис паслер
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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ОРЕНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. В Оренбурге с 21 по 27 августа пройдет международный молодежный форум "Евразия Global"; его участниками станут более 250 иностранных граждан, передает пресс-служба правительства Оренбургской области. "Форум стал одной из ведущих площадок страны для коммуникации молодых лидеров из десятков стран. В этом году тематика "Евразия Global" будет направлена на объединение и формирование международного молодежного сообщества, основанного на принципах равенства, взаимного уважения культур и суверенитета", - цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбуржья Дениса Паслера во время его встречи с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксенией Разуваевой. Паслер подчеркнул, что интерес к форуму с каждым годом растет и "это говорит о том, что все попытки изолировать Россию тщетны. Наша страна по-прежнему интересна и открыта для всего мира". Во время встречи также прошло обсуждение подготовки к празднованию 10-летия учреждения "Евразия Global" в 2025 году, идея проведения которого была поддержана главой государства в 2015 году. За годы работы форума было поддержано более 90 проектов. Оренбуржцы уже получили около семи миллионов рублей в рамках грантовой поддержки социально значимых инициатив.
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оренбург, денис паслер, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

Более 250 иностранцев приедут в Оренбург на форум молодежи "Евразия Global"

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. В Оренбурге с 21 по 27 августа пройдет международный молодежный форум "Евразия Global"; его участниками станут более 250 иностранных граждан, передает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Форум стал одной из ведущих площадок страны для коммуникации молодых лидеров из десятков стран. В этом году тематика "Евразия Global" будет направлена на объединение и формирование международного молодежного сообщества, основанного на принципах равенства, взаимного уважения культур и суверенитета", - цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбуржья Дениса Паслера во время его встречи с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксенией Разуваевой.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Паслер подчеркнул, что интерес к форуму с каждым годом растет и "это говорит о том, что все попытки изолировать Россию тщетны. Наша страна по-прежнему интересна и открыта для всего мира".
Во время встречи также прошло обсуждение подготовки к празднованию 10-летия учреждения "Евразия Global" в 2025 году, идея проведения которого была поддержана главой государства в 2015 году.
За годы работы форума было поддержано более 90 проектов. Оренбуржцы уже получили около семи миллионов рублей в рамках грантовой поддержки социально значимых инициатив.
 
Оренбургская областьОренбургДенис ПаслерКсения РазуваеваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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