Рейтинг@Mail.ru
Жителей северной части Сахалина предупредили о высокой пожарной опасности - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/opasnost-1885871972.html
Жителей северной части Сахалина предупредили о высокой пожарной опасности
Жителей северной части Сахалина предупредили о высокой пожарной опасности - РИА Новости, 24.07.2023
Жителей северной части Сахалина предупредили о высокой пожарной опасности
Пожарная опасность четвертого класса прогнозируется 25-26 июля в самом северном муниципалитете Сахалина, информирует в понедельник региональное агентство по... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T07:35
2023-07-24T07:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
сахалин
россия
сахалинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл – РИА Новости. Пожарная опасность четвертого класса прогнозируется 25-26 июля в самом северном муниципалитете Сахалина, информирует в понедельник региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. "На территории Охинского района 25-26 июля ожидается высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности)", - говорится в телеграм-канале ведомства. В настоящее время аналогичные режимы действуют в центральной части острова – в Смирныховском и Тымовском районах. В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности Главное управление МЧС России по Сахалинской области призвало островитян соблюдать простые правила безопасности.
https://ria.ru/20230724/pozhar-1885870133.html
сахалин
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, сахалин, россия, сахалинская область
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Сахалин, Россия, Сахалинская область
Жителей северной части Сахалина предупредили о высокой пожарной опасности

ГОЧС: на севере Сахалина 24-25 июля прогнозируется пожарная опасность четвертого класса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл – РИА Новости. Пожарная опасность четвертого класса прогнозируется 25-26 июля в самом северном муниципалитете Сахалина, информирует в понедельник региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.
«
"На территории Охинского района 25-26 июля ожидается высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности)", - говорится в телеграм-канале ведомства.
В настоящее время аналогичные режимы действуют в центральной части острова – в Смирныховском и Тымовском районах.
В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности Главное управление МЧС России по Сахалинской области призвало островитян соблюдать простые правила безопасности.
Люди идут тушить лесной пожар - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Якутии ликвидировали пожар, угрожавший селу Соболох
06:54
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииСахалинРоссияСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала