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Жителей северной части Сахалина предупредили о высокой пожарной опасности

Жителей северной части Сахалина предупредили о высокой пожарной опасности - РИА Новости, 24.07.2023

Жителей северной части Сахалина предупредили о высокой пожарной опасности

Пожарная опасность четвертого класса прогнозируется 25-26 июля в самом северном муниципалитете Сахалина, информирует в понедельник региональное агентство по... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T07:35

2023-07-24T07:35

2023-07-24T07:35

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

сахалин

россия

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл – РИА Новости. Пожарная опасность четвертого класса прогнозируется 25-26 июля в самом северном муниципалитете Сахалина, информирует в понедельник региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. "На территории Охинского района 25-26 июля ожидается высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности)", - говорится в телеграм-канале ведомства. В настоящее время аналогичные режимы действуют в центральной части острова – в Смирныховском и Тымовском районах. В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности Главное управление МЧС России по Сахалинской области призвало островитян соблюдать простые правила безопасности.

https://ria.ru/20230724/pozhar-1885870133.html

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сахалинская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, сахалин, россия, сахалинская область