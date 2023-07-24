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В Одессе ввели экстренные отключения света из-за аварии

В Одессе ввели экстренные отключения света из-за аварии - РИА Новости, 24.07.2023

В Одессе ввели экстренные отключения света из-за аварии

Экстренные отключения света происходят в двух районах Одессы из-за аварии, сообщили в телеграм-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:48

2023-07-24T11:48

2023-07-24T11:48

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укрэнерго

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экстренные отключения света происходят в двух районах Одессы из-за аварии, сообщили в телеграм-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. "По команде "Укрэнерго" в части Киевского и Хаджибейского районов города Одессы происходят экстренные отключения. Причина - аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании", - говорится в сообщении ДТЭК. Энергохолдинг обещает вернуть свет, как только получит соответствующее распоряжение от национальной энергетической компании "Укрэнерго".

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