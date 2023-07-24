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В Одессе ввели экстренные отключения света из-за аварии - РИА Новости, 24.07.2023
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11:48 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/odessa-1885919919.html
В Одессе ввели экстренные отключения света из-за аварии
В Одессе ввели экстренные отключения света из-за аварии - РИА Новости, 24.07.2023
В Одессе ввели экстренные отключения света из-за аварии
Экстренные отключения света происходят в двух районах Одессы из-за аварии, сообщили в телеграм-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:48
2023-07-24T11:48
одесса
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экстренные отключения света происходят в двух районах Одессы из-за аварии, сообщили в телеграм-канале украинского энергохолдинга ДТЭК. "По команде "Укрэнерго" в части Киевского и Хаджибейского районов города Одессы происходят экстренные отключения. Причина - аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании", - говорится в сообщении ДТЭК. Энергохолдинг обещает вернуть свет, как только получит соответствующее распоряжение от национальной энергетической компании "Укрэнерго".
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одесса, дтэк, укрэнерго, в мире, украина
Одесса, ДТЭК, Укрэнерго, В мире, Украина
В Одессе ввели экстренные отключения света из-за аварии

Энергохолдинг ДТЭК: в двух районах Одессы ввели экстренные отключения света из-за аварии

CC BY-SA 2.0 / Alexostrov / Monument in UkraineОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexostrov / Monument in Ukraine
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экстренные отключения света происходят в двух районах Одессы из-за аварии, сообщили в телеграм-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
"По команде "Укрэнерго" в части Киевского и Хаджибейского районов города Одессы происходят экстренные отключения. Причина - аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании", - говорится в сообщении ДТЭК.
Энергохолдинг обещает вернуть свет, как только получит соответствующее распоряжение от национальной энергетической компании "Укрэнерго".
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