https://ria.ru/20230724/obstrel-1886045446.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 24.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T20:07

2023-07-24T20:07

2023-07-24T20:09

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

петровский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 19.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 19.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 18.45 мск ведомство зафиксировало обстрел Ясиноватского района, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район, происшествия