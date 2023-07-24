Рейтинг@Mail.ru
При обстреле двух районов Донецка пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 24.07.2023 (обновлено: 19:23 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/obstrel-1886035050.html
При обстреле двух районов Донецка пострадали четыре мирных жителя
При обстреле двух районов Донецка пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 24.07.2023
При обстреле двух районов Донецка пострадали четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов Куйбышевского и Петровского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:19
2023-07-24T19:23
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов Куйбышевского и Петровского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Сегодня от снарядов, выпущенных по территории Республики киевским режимом, получили ранения четыре человека в Куйбышевском и Петровском районах Донецка", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.Врио главы ДНР добавил, что за день повреждены девять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах столицы, Никитовском районе Горловки, семь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больница и детский сад в Макеевке.По данным Пушилина, в общей сложности с начала дня украинские войска совершили 37 обстрелов территории ДНР, выпустив 148 боеприпасов из реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html
донецк
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Происшествия
При обстреле двух районов Донецка пострадали четыре мирных жителя

Пушилин: при обстреле двух районов Донецка пострадали четыре мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов Куйбышевского и Петровского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Сегодня от снарядов, выпущенных по территории Республики киевским режимом, получили ранения четыре человека в Куйбышевском и Петровском районах Донецка", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Врио главы ДНР добавил, что за день повреждены девять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах столицы, Никитовском районе Горловки, семь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больница и детский сад в Макеевке.
По данным Пушилина, в общей сложности с начала дня украинские войска совершили 37 обстрелов территории ДНР, выпустив 148 боеприпасов из реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. 29 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
"Тысячи украинцев — под ударом". Зеленского поставили перед тяжелым выбором
6 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала