https://ria.ru/20230724/obstrel-1886035050.html

При обстреле двух районов Донецка пострадали четыре мирных жителя

При обстреле двух районов Донецка пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 24.07.2023

При обстреле двух районов Донецка пострадали четыре мирных жителя

Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов Куйбышевского и Петровского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:19

2023-07-24T19:19

2023-07-24T19:23

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов Куйбышевского и Петровского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Сегодня от снарядов, выпущенных по территории Республики киевским режимом, получили ранения четыре человека в Куйбышевском и Петровском районах Донецка", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.Врио главы ДНР добавил, что за день повреждены девять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах столицы, Никитовском районе Горловки, семь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больница и детский сад в Макеевке.По данным Пушилина, в общей сложности с начала дня украинские войска совершили 37 обстрелов территории ДНР, выпустив 148 боеприпасов из реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

донецк

петровский район

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донецк, петровский район, происшествия