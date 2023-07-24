https://ria.ru/20230724/obstrel-1886029406.html

Украинские войска выпустили еще 15 снарядов по Донецку и Ясиноватой

Украинские войска выпустили еще 15 снарядов по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 24.07.2023

Украинские войска выпустили еще 15 снарядов по Донецку и Ясиноватой

Украинские войска выпустили еще 15 снарядов "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватскому району, сообщило представительство... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:49

2023-07-24T18:49

2023-07-24T18:49

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 снарядов "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.45 – населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении водителя маршрутного такси при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия