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Украинские войска выпустили 25 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили 25 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские войска выпустили 25 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска за 25 минут выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:55
2023-07-24T15:55
2023-07-24T16:14
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
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происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.20 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.25 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.С 15.35 до 15.45 украинские войска, кроме Петровского, подвергли обстрелу Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В 15.10 они открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689921.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 25 снарядов по Донецку и Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости.
Украинские войска за 25 минут выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.20 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.25 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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С 15.35 до 15.45 украинские войска, кроме Петровского, подвергли обстрелу Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В 15.10 они открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.