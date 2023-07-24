https://ria.ru/20230724/obstrel-1885978441.html

Украинские войска выпустили 25 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 25 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 24.07.2023

Украинские войска выпустили 25 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска за 25 минут выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:55

2023-07-24T15:55

2023-07-24T16:14

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.20 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.25 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.25 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.С 15.35 до 15.45 украинские войска, кроме Петровского, подвергли обстрелу Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В 15.10 они открыли огонь по Горловке, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689921.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия