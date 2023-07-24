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При обстреле Пологовского района Запорожской области пострадала женщина
При обстреле Пологовского района Запорожской области пострадала женщина - РИА Новости, 24.07.2023
При обстреле Пологовского района Запорожской области пострадала женщина
Женщина получила увечье при обстреле Пологовского района в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:54
2023-07-24T14:54
2023-07-24T14:54
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запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 24 июл - РИА Новости. Женщина получила увечье при обстреле Пологовского района в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Боевики киевского режима с 11.00 до 12.30 мск вели обстрел села Тарасовка Пологовского района. Нанесено семь ракетных ударов. Две ракеты попали в частные дома. Пострадала местная женщина, ей оторвало руку, она госпитализирована", - сказал он. Разрушены жилые и подсобные помещения. В этом же селе при обстреле 12 июля погиб ученик четвертого класса, сообщали в оперативных службах.
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
При обстреле Пологовского района Запорожской области пострадала женщина
Женщина получила увечье при ракетном обстреле Пологовского района в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 24 июл - РИА Новости. Женщина получила увечье при обстреле Пологовского района в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
"Боевики киевского режима с 11.00 до 12.30 мск вели обстрел села Тарасовка Пологовского района. Нанесено семь ракетных ударов. Две ракеты попали в частные дома. Пострадала местная женщина, ей оторвало руку, она госпитализирована", - сказал он.
Разрушены жилые и подсобные помещения.
В этом же селе при обстреле 12 июля погиб ученик четвертого класса, сообщали в оперативных службах.
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