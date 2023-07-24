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При обстреле Пологовского района Запорожской области пострадала женщина

При обстреле Пологовского района Запорожской области пострадала женщина - РИА Новости, 24.07.2023

При обстреле Пологовского района Запорожской области пострадала женщина

Женщина получила увечье при обстреле Пологовского района в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:54

2023-07-24T14:54

2023-07-24T14:54

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 24 июл - РИА Новости. Женщина получила увечье при обстреле Пологовского района в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Боевики киевского режима с 11.00 до 12.30 мск вели обстрел села Тарасовка Пологовского района. Нанесено семь ракетных ударов. Две ракеты попали в частные дома. Пострадала местная женщина, ей оторвало руку, она госпитализирована", - сказал он. Разрушены жилые и подсобные помещения. В этом же селе при обстреле 12 июля погиб ученик четвертого класса, сообщали в оперативных службах.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

запорожская область

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2023

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запорожская область, происшествия