https://ria.ru/20230724/obstrel-1885920174.html

Украинские войска более 80 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские войска более 80 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 24.07.2023

Украинские войска более 80 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 84 раза, это практически столько же, как и днем ранее, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:48

2023-07-24T11:48

2023-07-24T11:48

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 84 раза, это практически столько же, как и днем ранее, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник в своем Telegram-канале Гладков опубликовал сводку за 23 июля: обстрелам подверглись шесть приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 84. В субботу количество выпущенных боеприпасов было на один больше. Среднее количество выпущенных снарядов по территории региона за прошедшую неделю составляет около сотни в день. "В Белгородском районе по хутору Валковский выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6 артиллерийских снарядов. Также в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА две гранаты", - написал губернатор. Он добавил, что в Валуйском округе три села попали под минометный обстрел, в сумме зафиксировано 22 прилета. В Волоконовском районе 12 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Пороз выпущено три минометных снаряда. По данным главы региона, в Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье противник сбросил с беспилотников три неустановленных взрывных устройства. По селу Репяховка выпущено 6 артиллерийских снарядов. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 14 прилетов. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад. В селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. По посёлку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Панков – 4", - уточнил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1878758650.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район