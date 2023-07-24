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Украинские войска более 80 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:48 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/obstrel-1885920174.html
Украинские войска более 80 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские войска более 80 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские войска более 80 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 84 раза, это практически столько же, как и днем ранее, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:48
2023-07-24T11:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 84 раза, это практически столько же, как и днем ранее, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник в своем Telegram-канале Гладков опубликовал сводку за 23 июля: обстрелам подверглись шесть приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 84. В субботу количество выпущенных боеприпасов было на один больше. Среднее количество выпущенных снарядов по территории региона за прошедшую неделю составляет около сотни в день. "В Белгородском районе по хутору Валковский выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6 артиллерийских снарядов. Также в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА две гранаты", - написал губернатор. Он добавил, что в Валуйском округе три села попали под минометный обстрел, в сумме зафиксировано 22 прилета. В Волоконовском районе 12 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Пороз выпущено три минометных снаряда. По данным главы региона, в Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье противник сбросил с беспилотников три неустановленных взрывных устройства. По селу Репяховка выпущено 6 артиллерийских снарядов. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 14 прилетов. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад. В селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. По посёлку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Панков – 4", - уточнил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1878758650.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Украинские войска более 80 раз обстреляли Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили за сутки 84 снаряда по территории Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 84 раза, это практически столько же, как и днем ранее, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В понедельник в своем Telegram-канале Гладков опубликовал сводку за 23 июля: обстрелам подверглись шесть приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 84. В субботу количество выпущенных боеприпасов было на один больше. Среднее количество выпущенных снарядов по территории региона за прошедшую неделю составляет около сотни в день.
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Белгородском районе по хутору Валковский выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6 артиллерийских снарядов. Также в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА две гранаты", - написал губернатор.
Он добавил, что в Валуйском округе три села попали под минометный обстрел, в сумме зафиксировано 22 прилета. В Волоконовском районе 12 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Пороз выпущено три минометных снаряда.
По данным главы региона, в Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье противник сбросил с беспилотников три неустановленных взрывных устройства. По селу Репяховка выпущено 6 артиллерийских снарядов.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 14 прилетов. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад. В селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. По посёлку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Панков – 4", - уточнил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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