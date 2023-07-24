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Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/obstrel-1885877475.html
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку
Украинские войска в понедельник трижды за полчаса обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, а также центр Горловки тремя РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:39
2023-07-24T08:39
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
куйбышевский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник трижды за полчаса обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, а также центр Горловки тремя снарядами калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 01.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметраов 01.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 7.30 было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра по Центрально-Городскому району Горловки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html
донецк
горловка
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Куйбышевский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли натовскими снарядами Донецк и Горловку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник трижды за полчаса обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, а также центр Горловки тремя снарядами калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 01.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметраов 01.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что в 7.30 было выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра по Центрально-Городскому району Горловки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаКуйбышевский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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