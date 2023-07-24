https://ria.ru/20230724/nepogoda-1886033769.html

В Милане несколько человек получили ранения из-за непогоды

В Милане несколько человек получили ранения из-за непогоды - РИА Новости, 24.07.2023

В Милане несколько человек получили ранения из-за непогоды

Как минимум три человека получили ранения в Милане в результате непогоды с сильными бурями и шквалистыми ветрами, которая в понедельник обрушилась на северную... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:13

2023-07-24T19:13

2023-07-24T19:13

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РИМ, 24 июл – РИА Новости. Как минимум три человека получили ранения в Милане в результате непогоды с сильными бурями и шквалистыми ветрами, которая в понедельник обрушилась на северную область Ломбардия, сообщает газета Corriere della Sera. По данным миланского издания, на телефоны областной пожарной службы поступили более 100 звонков встревоженных граждан, которые стали свидетелями того, как порывистый ветер ломал и вырывал с корнем мощные деревья. Зачастую они падали на дороги, блокируя автомобильное движение в северной столице Италии и ее окрестностях. Упавшие деревья также повредили некоторые участки электросетей, из-за чего, в частности, было остановлено движение поездов на одной из основных линий миланского метро. Региональная железнодорожная компания Trenord объявила о серьезном ущербе, нанесенном непогодой ее инфраструктуре. Многие поезда были отменены или опоздали более чем на полтора часа. Прервано железнодорожное сообщение между Миланом и городами Комо, Лекко и Сондрио. Серьезный ущерб непогода нанесла вокзалу города Монца. Как это уже не раз бывало прежде, на смену аномальной жаре, которая установилась на Апеннинах две недели назад, на север Италии пришли бури с ливневыми дождями и сильным градом. В четверг в области Венето порывы ветра местами достигали 140 километров в час, в результате чего пострадали около 30 зданий, половина из которых остались без крыш. Всего, по данным местных властей, в Венето более 110 человек получили ранения и серьезные травмы в результате сильного града и падения осколков разбитых стекол. Затем непогода пришла в области Ломбардия и Эмилия-Романья, вызвав перебои в автомобильном движении и приведя к серьезному ущербу для сельского хозяйства этих регионов. Аграрная ассоциация Coldiretti сообщила о 46 эпизодах с выпадением града, размер которого достигал мяча для настольного тенниса. Десятки людей пострадали от непогоды и были вынуждены обратиться в лечебные учреждения. Пока на севере Италии власти подсчитывают ущерб от ливней и града, жители центральных и южных областей страны продолжают изнывать от аномальной жары, которую принес на Апеннины из Африки антициклон "Харон". На этой неделе в Риме и многих крупных городах южной Италии опять ожидаются "волны зноя" и рекордные температуры вплоть до 45 градусов.

https://ria.ru/20230722/burya-1885700663.html

https://ria.ru/20230705/pogoda-1882444164.html

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италия, милан, ломбардия, в мире