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"Все дело в кадрах". Армию США могут радикально изменить - РИА Новости, 24.07.2023
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08:00 24.07.2023 (обновлено: 08:03 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/nedobor-1885563296.html
"Все дело в кадрах". Армию США могут радикально изменить
"Все дело в кадрах". Армию США могут радикально изменить - РИА Новости, 24.07.2023
"Все дело в кадрах". Армию США могут радикально изменить
С 1973-го американские вооруженные силы набирают рекрутов на контрактной основе. Спустя 50 лет в Пентагоне задумались об отказе от привычной модели. О том,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:00
2023-07-24T08:03
в мире
сша
пентагон
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Давид Нармания. С 1973-го американские вооруженные силы набирают рекрутов на контрактной основе. Спустя 50 лет в Пентагоне задумались об отказе от привычной модели. О том, какой вариант обсуждают военные, — в материале РИА Новости.Впервые в историиАналитики из американского Центра международных отношений бьют тревогу: в прошлом финансовом году США недобрали 15 тысяч солдат в армию — четверть от планируемого. В результате ее численность снизилась до 466 тысяч.С такой же проблемой столкнулись флот и ВВС. И это худшие результаты за всю историю.Прогноз на текущий год еще печальнее. Сухопутным силам прочат нехватку 20 тысяч рекрутов и снижение общей численности до 445 тысяч. Даже в Корпусе морской пехоты, где в 2022-м удалось выполнить план, ожидается недобор. С поставленной задачей справится только один из пяти видов вооруженных сил, подчиненных Пентагону, — Космические войска, самые малочисленные. В прошлом году к ним присоединились всего 172 новобранца.В Пентагоне это уже называют проблемой номер один, а СМИ и вовсе считают ситуацию угрозой национальной безопасности. Так, военный эксперт Маккензи Иглен в статье для 19FortyFive утверждает, что главный враг США — отнюдь не Россия, Китай, Иран или Северная Корея, а именно недобор контрактников.Несколько причинФакторы разные. Например, проблемы граждан со здоровьем. По данным начальника штаба Джеймса Макконвилла, только 23 процента американцев от 17 до 24 лет соответствуют критериям отбора. Генерал-лейтенант в отставке и сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Томас Шпор связывает это с нездоровым образом жизни — каждый пятый в возрасте от 12 до 19 лет страдает ожирением.Свою роль играет и непопулярность службы. Сейчас туда приходят почти исключительно потомственные военные: 79 процентов рекрутов — дети контрактников. Как сообщает Stars and Stripes — официальное СМИ американских вооруженных сил — лишь десять процентов молодых американцев заинтересованы в армейской карьере.В нехватке кадров винят и пандемию коронавируса. Все из-за правила, по которому на службу нельзя было принимать невакцинированных. А ведь основная их часть — консервативно настроенные граждане, которые считают службу в войсках престижной.К тому же запрет вынудил уволить несколько тысяч военнослужащих. В Пентагоне, однако, утверждают, что это не повлияло на рекрутинговую кампанию. Но в феврале правило все же отменили.Еще один фактор — снижение авторитета самой армии. По данным института Рональда Рейгана, только 48 процентов американцев доверяют вооруженным силам. Это, конечно, на три процента лучше, чем в прошлом году, но на 22 меньше, чем в 2018-м.Есть и симптоматичные для американского общества причины. Как отмечает Томас Шпор, Пентагон представил детальный план на 50 страниц борьбы с изменением климата. "Возможно, нас утешит то, что вместе с падением численности и боеспособности войск сократятся выбросы углекислого газа", — иронизирует он.А телеканал Fox News указывает на увлеченность командования гендерными вопросами. В частности, вышел сюжет о запуске в Академии ВВС США в Колорадо программы подготовки женщин и сексуальных меньшинств."Если вы цисгендерный мужчина, то эта программа не для вас". Есть два других курса, один из которых — исключительно для темнокожих."Ощутить цену войны"За 20 лет бренд американской армии обесценили кампании в Африке и на Ближнем Востоке — к такому выводу пришли аналитики CFR. Теперь, считают они, нужно менять схему.От добровольческой основы пытались уйти еще в начале двухтысячных. Так, в период с 2001-го по 2010-й в войсках применяли политику Stop Loss. По сути, это была принудительная повинность, в рамках которой военнослужащим не позволяли уйти даже после истечения контракта. А тысячи уволенных солдат вернули на службу. В отдельных случаях это пытались оспорить в суде. Но, как правило, безуспешно.Примечательно, что призывы к возвращению мобилизационной модели тогда звучали и со стороны пацифистов. Например, член палаты представителей от Нью-Йорка Чарльз Ранджел спустя год после начала операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане утверждал, что именно добровольческая армия стала триггером к разного рода военным авантюрам Белого дома и Пентагона. Лишь обязательная служба, уверен он, даст обществу возможность по-настоящему "ощутить цену войны".Теперь в CFR предлагают созвать новую "комиссию Гейтса" — именно она полвека назад готовила реформу комплектования армии. По их мнению, только так США смогут подготовиться к следующему большому конфликту.
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2023
Нармания Давид
Нармания Давид
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РИА Новости
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5
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96
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сша, пентагон
В мире, США, Пентагон
В мире

"Все дело в кадрах". Армию США могут радикально изменить

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США на учениях в Восточной Европе
Солдаты армии США на учениях в Восточной Европе - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Давид Нармания. С 1973-го американские вооруженные силы набирают рекрутов на контрактной основе. Спустя 50 лет в Пентагоне задумались об отказе от привычной модели. О том, какой вариант обсуждают военные, — в материале РИА Новости.

Впервые в истории

Аналитики из американского Центра международных отношений бьют тревогу: в прошлом финансовом году США недобрали 15 тысяч солдат в армию — четверть от планируемого. В результате ее численность снизилась до 466 тысяч.
С такой же проблемой столкнулись флот и ВВС. И это худшие результаты за всю историю.
Прогноз на текущий год еще печальнее. Сухопутным силам прочат нехватку 20 тысяч рекрутов и снижение общей численности до 445 тысяч. Даже в Корпусе морской пехоты, где в 2022-м удалось выполнить план, ожидается недобор. С поставленной задачей справится только один из пяти видов вооруженных сил, подчиненных Пентагону, — Космические войска, самые малочисленные. В прошлом году к ним присоединились всего 172 новобранца.
© AP Photo / Mindaugas KulbisМорские пехотинцы США во время учений Baltops
Морские пехотинцы США во время учений Baltops - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Морские пехотинцы США во время учений Baltops
В Пентагоне это уже называют проблемой номер один, а СМИ и вовсе считают ситуацию угрозой национальной безопасности. Так, военный эксперт Маккензи Иглен в статье для 19FortyFive утверждает, что главный враг США — отнюдь не Россия, Китай, Иран или Северная Корея, а именно недобор контрактников.

Несколько причин

Факторы разные. Например, проблемы граждан со здоровьем. По данным начальника штаба Джеймса Макконвилла, только 23 процента американцев от 17 до 24 лет соответствуют критериям отбора. Генерал-лейтенант в отставке и сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Томас Шпор связывает это с нездоровым образом жизни — каждый пятый в возрасте от 12 до 19 лет страдает ожирением.
Свою роль играет и непопулярность службы. Сейчас туда приходят почти исключительно потомственные военные: 79 процентов рекрутов — дети контрактников. Как сообщает Stars and Stripes — официальное СМИ американских вооруженных сил — лишь десять процентов молодых американцев заинтересованы в армейской карьере.
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
Американские военные в аэропорту Кабула
В нехватке кадров винят и пандемию коронавируса. Все из-за правила, по которому на службу нельзя было принимать невакцинированных. А ведь основная их часть — консервативно настроенные граждане, которые считают службу в войсках престижной.
К тому же запрет вынудил уволить несколько тысяч военнослужащих. В Пентагоне, однако, утверждают, что это не повлияло на рекрутинговую кампанию. Но в феврале правило все же отменили.
Еще один фактор — снижение авторитета самой армии. По данным института Рональда Рейгана, только 48 процентов американцев доверяют вооруженным силам. Это, конечно, на три процента лучше, чем в прошлом году, но на 22 меньше, чем в 2018-м.
Есть и симптоматичные для американского общества причины. Как отмечает Томас Шпор, Пентагон представил детальный план на 50 страниц борьбы с изменением климата. "Возможно, нас утешит то, что вместе с падением численности и боеспособности войск сократятся выбросы углекислого газа", — иронизирует он.
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Davis HarrisПехотинцы армии США в аэропорту Кабула
Пехотинцы армии США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Davis Harris
Пехотинцы армии США в аэропорту Кабула
А телеканал Fox News указывает на увлеченность командования гендерными вопросами. В частности, вышел сюжет о запуске в Академии ВВС США в Колорадо программы подготовки женщин и сексуальных меньшинств.
"Если вы цисгендерный мужчина, то эта программа не для вас". Есть два других курса, один из которых — исключительно для темнокожих.

"Ощутить цену войны"

За 20 лет бренд американской армии обесценили кампании в Африке и на Ближнем Востоке — к такому выводу пришли аналитики CFR. Теперь, считают они, нужно менять схему.
От добровольческой основы пытались уйти еще в начале двухтысячных. Так, в период с 2001-го по 2010-й в войсках применяли политику Stop Loss. По сути, это была принудительная повинность, в рамках которой военнослужащим не позволяли уйти даже после истечения контракта. А тысячи уволенных солдат вернули на службу. В отдельных случаях это пытались оспорить в суде. Но, как правило, безуспешно.
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell
Американские военные в аэропорту Кабула
Примечательно, что призывы к возвращению мобилизационной модели тогда звучали и со стороны пацифистов. Например, член палаты представителей от Нью-Йорка Чарльз Ранджел спустя год после начала операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане утверждал, что именно добровольческая армия стала триггером к разного рода военным авантюрам Белого дома и Пентагона. Лишь обязательная служба, уверен он, даст обществу возможность по-настоящему "ощутить цену войны".
Теперь в CFR предлагают созвать новую "комиссию Гейтса" — именно она полвека назад готовила реформу комплектования армии. По их мнению, только так США смогут подготовиться к следующему большому конфликту.
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