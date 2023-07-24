https://ria.ru/20230724/nedobor-1885563296.html

"Все дело в кадрах". Армию США могут радикально изменить

"Все дело в кадрах". Армию США могут радикально изменить - РИА Новости, 24.07.2023

"Все дело в кадрах". Армию США могут радикально изменить

С 1973-го американские вооруженные силы набирают рекрутов на контрактной основе. Спустя 50 лет в Пентагоне задумались об отказе от привычной модели. О том,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:03

в мире

сша

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728057272_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_cd117c569848735f9089d3d5a01cc885.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Давид Нармания. С 1973-го американские вооруженные силы набирают рекрутов на контрактной основе. Спустя 50 лет в Пентагоне задумались об отказе от привычной модели. О том, какой вариант обсуждают военные, — в материале РИА Новости.Впервые в историиАналитики из американского Центра международных отношений бьют тревогу: в прошлом финансовом году США недобрали 15 тысяч солдат в армию — четверть от планируемого. В результате ее численность снизилась до 466 тысяч.С такой же проблемой столкнулись флот и ВВС. И это худшие результаты за всю историю.Прогноз на текущий год еще печальнее. Сухопутным силам прочат нехватку 20 тысяч рекрутов и снижение общей численности до 445 тысяч. Даже в Корпусе морской пехоты, где в 2022-м удалось выполнить план, ожидается недобор. С поставленной задачей справится только один из пяти видов вооруженных сил, подчиненных Пентагону, — Космические войска, самые малочисленные. В прошлом году к ним присоединились всего 172 новобранца.В Пентагоне это уже называют проблемой номер один, а СМИ и вовсе считают ситуацию угрозой национальной безопасности. Так, военный эксперт Маккензи Иглен в статье для 19FortyFive утверждает, что главный враг США — отнюдь не Россия, Китай, Иран или Северная Корея, а именно недобор контрактников.Несколько причинФакторы разные. Например, проблемы граждан со здоровьем. По данным начальника штаба Джеймса Макконвилла, только 23 процента американцев от 17 до 24 лет соответствуют критериям отбора. Генерал-лейтенант в отставке и сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Томас Шпор связывает это с нездоровым образом жизни — каждый пятый в возрасте от 12 до 19 лет страдает ожирением.Свою роль играет и непопулярность службы. Сейчас туда приходят почти исключительно потомственные военные: 79 процентов рекрутов — дети контрактников. Как сообщает Stars and Stripes — официальное СМИ американских вооруженных сил — лишь десять процентов молодых американцев заинтересованы в армейской карьере.В нехватке кадров винят и пандемию коронавируса. Все из-за правила, по которому на службу нельзя было принимать невакцинированных. А ведь основная их часть — консервативно настроенные граждане, которые считают службу в войсках престижной.К тому же запрет вынудил уволить несколько тысяч военнослужащих. В Пентагоне, однако, утверждают, что это не повлияло на рекрутинговую кампанию. Но в феврале правило все же отменили.Еще один фактор — снижение авторитета самой армии. По данным института Рональда Рейгана, только 48 процентов американцев доверяют вооруженным силам. Это, конечно, на три процента лучше, чем в прошлом году, но на 22 меньше, чем в 2018-м.Есть и симптоматичные для американского общества причины. Как отмечает Томас Шпор, Пентагон представил детальный план на 50 страниц борьбы с изменением климата. "Возможно, нас утешит то, что вместе с падением численности и боеспособности войск сократятся выбросы углекислого газа", — иронизирует он.А телеканал Fox News указывает на увлеченность командования гендерными вопросами. В частности, вышел сюжет о запуске в Академии ВВС США в Колорадо программы подготовки женщин и сексуальных меньшинств."Если вы цисгендерный мужчина, то эта программа не для вас". Есть два других курса, один из которых — исключительно для темнокожих."Ощутить цену войны"За 20 лет бренд американской армии обесценили кампании в Африке и на Ближнем Востоке — к такому выводу пришли аналитики CFR. Теперь, считают они, нужно менять схему.От добровольческой основы пытались уйти еще в начале двухтысячных. Так, в период с 2001-го по 2010-й в войсках применяли политику Stop Loss. По сути, это была принудительная повинность, в рамках которой военнослужащим не позволяли уйти даже после истечения контракта. А тысячи уволенных солдат вернули на службу. В отдельных случаях это пытались оспорить в суде. Но, как правило, безуспешно.Примечательно, что призывы к возвращению мобилизационной модели тогда звучали и со стороны пацифистов. Например, член палаты представителей от Нью-Йорка Чарльз Ранджел спустя год после начала операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане утверждал, что именно добровольческая армия стала триггером к разного рода военным авантюрам Белого дома и Пентагона. Лишь обязательная служба, уверен он, даст обществу возможность по-настоящему "ощутить цену войны".Теперь в CFR предлагают созвать новую "комиссию Гейтса" — именно она полвека назад готовила реформу комплектования армии. По их мнению, только так США смогут подготовиться к следующему большому конфликту.

https://ria.ru/20230525/perebalansirovka-1873911870.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, пентагон