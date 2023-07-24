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Посольство КНР в Токио назвало выходящим за рамки продвижение НАТО в АТР - РИА Новости, 24.07.2023
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06:26 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/nato-1885869044.html
Посольство КНР в Токио назвало выходящим за рамки продвижение НАТО в АТР
Посольство КНР в Токио назвало выходящим за рамки продвижение НАТО в АТР - РИА Новости, 24.07.2023
Посольство КНР в Токио назвало выходящим за рамки продвижение НАТО в АТР
Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН, заявило в понедельник посольство... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T06:26
2023-07-24T06:26
китай
япония
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН, заявило в понедельник посольство Китая в Японии. "В последнее время НАТО продолжает вмешиваться в дела Азиатско-Тахоокеанского региона, провоцируя блоковое противостояние", - говорится в заявлении посольства, комментирующем недавний саммит НАТО. Отмечается, что "продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН, нарушает положения Устава ООН о региональных соглашениях и о развитии дружественных международных отношений, что привносит деструктивные факторы в региональную и глобальную безопасность". "НАТО позиционирует себя как региональную организацию, однако разрушает самостоятельно установленные рамки своего географического охвата. НАТО называет себя оборонительным объединением, но постоянно поощряет своих членов наращивать военные расходы, расширять границы своих полномочий", - подчеркивается в заявлении. Также отмечается, что НАТО утверждает, что защищает международный порядок, основанный на правилах, но игнорирует международное право и основные нормы международных отношений, вмешивается во внутренние дела других стран, участвует в войнах и пропагандирует ложные взгляды о тревоге за безопасность, чтобы посеять хаос в мире. Саммит НАТО прошел в литовском Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран Североатлантического альянса, а также четырех стран-партнеров НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона (AP4) - Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Для них это уже вторая встреча в подобном формате после присоединения к саммиту НАТО в Мадриде в июне прошлого года. В коммюнике саммита говорилось, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР.
https://ria.ru/20230713/nato-1883992861.html
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китай, япония, вильнюс, нато, оон, в мире
Китай, Япония, Вильнюс, НАТО, ООН, В мире
Посольство КНР в Токио назвало выходящим за рамки продвижение НАТО в АТР

Посольство Китая в Японии: расширение НАТО в АТР выходит за рамки коллективной самообороны

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая и флаги КНР
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая и флаги КНР - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая и флаги КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН, заявило в понедельник посольство Китая в Японии.
«
"В последнее время НАТО продолжает вмешиваться в дела Азиатско-Тахоокеанского региона, провоцируя блоковое противостояние", - говорится в заявлении посольства, комментирующем недавний саммит НАТО.
Отмечается, что "продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН, нарушает положения Устава ООН о региональных соглашениях и о развитии дружественных международных отношений, что привносит деструктивные факторы в региональную и глобальную безопасность".
"НАТО позиционирует себя как региональную организацию, однако разрушает самостоятельно установленные рамки своего географического охвата. НАТО называет себя оборонительным объединением, но постоянно поощряет своих членов наращивать военные расходы, расширять границы своих полномочий", - подчеркивается в заявлении.
Также отмечается, что НАТО утверждает, что защищает международный порядок, основанный на правилах, но игнорирует международное право и основные нормы международных отношений, вмешивается во внутренние дела других стран, участвует в войнах и пропагандирует ложные взгляды о тревоге за безопасность, чтобы посеять хаос в мире.
Саммит НАТО прошел в литовском Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран Североатлантического альянса, а также четырех стран-партнеров НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона (AP4) - Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Для них это уже вторая встреча в подобном формате после присоединения к саммиту НАТО в Мадриде в июне прошлого года. В коммюнике саммита говорилось, что политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, но он остается открытым взаимодействию с КНР.
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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13 июля, 15:23
 
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