https://ria.ru/20230724/nasekomye-1885918365.html
Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых
Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых - РИА Новости, 24.07.2023
Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых
Жители города Ельца (Липецкая область) пожаловались на полчища летающих насекомых, видео с которыми опубликовали "Вести Липецк". РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:41
2023-07-24T11:41
2023-07-24T14:09
елец
липецкая область
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители города Ельца (Липецкая область) пожаловались на полчища летающих насекомых, видео с которыми опубликовали "Вести Липецк"."Побежала окна закрывать", — приводит издание слова местной жительницы."Апокалипсис близок", — поддержал другой комментатор.По информации зоологов, это рои поденок. Они безвредны для человека и живут лишь несколько часов. А такие большие рои объясняются тем, что у них начался брачный период.
https://ria.ru/20230414/tyurma-1865341265.html
елец
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Рой поденок в Ельце
Рой поденок в Ельце
2023-07-24T11:41
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РИА Новости
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елец, липецкая область
Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых
"Вести Липецк": жителей Ельца испугали большие рои поденок
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Жители города Ельца (Липецкая область) пожаловались на полчища летающих насекомых, видео с которыми опубликовали "Вести Липецк
".
"Побежала окна закрывать", — приводит издание слова местной жительницы.
"Апокалипсис близок", — поддержал другой комментатор.
По информации зоологов, это рои поденок. Они безвредны для человека и живут лишь несколько часов. А такие большие рои объясняются тем, что у них начался брачный период.
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