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Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых - РИА Новости, 24.07.2023
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11:41 24.07.2023 (обновлено: 14:09 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/nasekomye-1885918365.html
Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых
Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых - РИА Новости, 24.07.2023
Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых
Жители города Ельца (Липецкая область) пожаловались на полчища летающих насекомых, видео с которыми опубликовали "Вести Липецк". РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:41
2023-07-24T14:09
елец
липецкая область
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители города Ельца (Липецкая область) пожаловались на полчища летающих насекомых, видео с которыми опубликовали "Вести Липецк"."Побежала окна закрывать", — приводит издание слова местной жительницы."Апокалипсис близок", — поддержал другой комментатор.По информации зоологов, это рои поденок. Они безвредны для человека и живут лишь несколько часов. А такие большие рои объясняются тем, что у них начался брачный период.
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елец
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Рой поденок в Ельце
Рой поденок в Ельце
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елец, липецкая область
Елец, Липецкая область
Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых

"Вести Липецк": жителей Ельца испугали большие рои поденок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители города Ельца (Липецкая область) пожаловались на полчища летающих насекомых, видео с которыми опубликовали "Вести Липецк".
"Побежала окна закрывать", — приводит издание слова местной жительницы.
"Апокалипсис близок", — поддержал другой комментатор.
По информации зоологов, это рои поденок. Они безвредны для человека и живут лишь несколько часов. А такие большие рои объясняются тем, что у них начался брачный период.
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