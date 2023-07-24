https://ria.ru/20230724/nasekomye-1885918365.html

Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых

Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых - РИА Новости, 24.07.2023

Жителей Ельца перепугали огромные тучи крылатых насекомых

Жители города Ельца (Липецкая область) пожаловались на полчища летающих насекомых, видео с которыми опубликовали "Вести Липецк". РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:41

2023-07-24T11:41

2023-07-24T14:09

елец

липецкая область

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители города Ельца (Липецкая область) пожаловались на полчища летающих насекомых, видео с которыми опубликовали "Вести Липецк"."Побежала окна закрывать", — приводит издание слова местной жительницы."Апокалипсис близок", — поддержал другой комментатор.По информации зоологов, это рои поденок. Они безвредны для человека и живут лишь несколько часов. А такие большие рои объясняются тем, что у них начался брачный период.

https://ria.ru/20230414/tyurma-1865341265.html

елец

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елец, липецкая область