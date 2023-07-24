https://ria.ru/20230724/most-1885978196.html

Крымский мост снова открыли для движения автомобилей

Крымский мост снова открыли для движения автомобилей - РИА Новости, 24.07.2023

Крымский мост снова открыли для движения автомобилей

Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:54

2023-07-24T15:54

2023-07-24T16:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

чп на крымском мосту

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КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости. Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.Сообщение о прекращении движения поступило в 15.34 мск. Это не первый подобный случай после 17 июля, когда Украина атаковала мост надводными беспилотниками. Ранее власти Крыма уточнили, что движение на мосту перекрывают в целях безопасности."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.По данным Минтранса, за прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8935 автомобилей, пиковые значения этого лета - более 14 300 машин.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885640840.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, чп на крымском мосту