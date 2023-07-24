https://ria.ru/20230724/most-1885978196.html
Крымский мост снова открыли для движения автомобилей
Крымский мост снова открыли для движения автомобилей - РИА Новости, 24.07.2023
Крымский мост снова открыли для движения автомобилей
Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:54
2023-07-24T15:54
2023-07-24T16:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости. Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.Сообщение о прекращении движения поступило в 15.34 мск. Это не первый подобный случай после 17 июля, когда Украина атаковала мост надводными беспилотниками. Ранее власти Крыма уточнили, что движение на мосту перекрывают в целях безопасности."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.По данным Минтранса, за прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8935 автомобилей, пиковые значения этого лета - более 14 300 машин.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885640840.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, чп на крымском мосту
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, ЧП на Крымском мосту
Крымский мост снова открыли для движения автомобилей
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили