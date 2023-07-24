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В Москве курьер на мопеде попал под автокран - РИА Новости, 24.07.2023
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11:25 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/moskve-1885914686.html
В Москве курьер на мопеде попал под автокран
В Москве курьер на мопеде попал под автокран - РИА Новости, 24.07.2023
В Москве курьер на мопеде попал под автокран
Столкновение автомобиля МАЗ и мопеда произошло на улице Лобачевского в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:25
2023-07-24T11:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Столкновение автомобиля МАЗ и мопеда произошло на улице Лобачевского в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На улице Лобачевского произошло столкновение автомобиля МАЗ и мопеда. В результате дорожной аварии 20-летний водитель мопеда госпитализирован", - говорится в сообщении. На опубликованном в Telegram-канале дептранса видео автокран поворачивает налево, пересекая траекторию движения мопеда, водитель которого на ходу спрыгивает на асфальт и попадает под колеса МАЗа. Позже дептранс опубликовал фото с места происшествия. Там рядом с колесами автокрана валяется желтый рюкзак с логотипом "Яндекс.Еды".
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве курьер на мопеде попал под автокран

В Москве на улице Лобачевского курьер на мопеде попал под автокран

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramДТП на улице Лобачевского в Москве
ДТП на улице Лобачевского в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
ДТП на улице Лобачевского в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Столкновение автомобиля МАЗ и мопеда произошло на улице Лобачевского в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"На улице Лобачевского произошло столкновение автомобиля МАЗ и мопеда. В результате дорожной аварии 20-летний водитель мопеда госпитализирован", - говорится в сообщении.
На опубликованном в Telegram-канале дептранса видео автокран поворачивает налево, пересекая траекторию движения мопеда, водитель которого на ходу спрыгивает на асфальт и попадает под колеса МАЗа.
Позже дептранс опубликовал фото с места происшествия. Там рядом с колесами автокрана валяется желтый рюкзак с логотипом "Яндекс.Еды".
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