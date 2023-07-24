https://ria.ru/20230724/moskve-1885914686.html

В Москве курьер на мопеде попал под автокран

В Москве курьер на мопеде попал под автокран - РИА Новости, 24.07.2023

В Москве курьер на мопеде попал под автокран

Столкновение автомобиля МАЗ и мопеда произошло на улице Лобачевского в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:25

2023-07-24T11:25

2023-07-24T11:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Столкновение автомобиля МАЗ и мопеда произошло на улице Лобачевского в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На улице Лобачевского произошло столкновение автомобиля МАЗ и мопеда. В результате дорожной аварии 20-летний водитель мопеда госпитализирован", - говорится в сообщении. На опубликованном в Telegram-канале дептранса видео автокран поворачивает налево, пересекая траекторию движения мопеда, водитель которого на ходу спрыгивает на асфальт и попадает под колеса МАЗа. Позже дептранс опубликовал фото с места происшествия. Там рядом с колесами автокрана валяется желтый рюкзак с логотипом "Яндекс.Еды".

https://ria.ru/20230723/karshering-1885775116.html

москва

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2023

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происшествия, москва