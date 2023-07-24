От взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в домах выбило окна
Собянин: на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбило несколько окон
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНа месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника
На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В результате взрыва беспилотника в Москве выбило несколько окон, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
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"На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", — говорится в публикации.
Сегодня утром мэр сообщил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.
Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение.
На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.
Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.