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От взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в домах выбило окна - РИА Новости, 24.07.2023
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10:23 24.07.2023 (обновлено: 11:13 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/moskva-1885895028.html
От взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в домах выбило окна
От взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в домах выбило окна - РИА Новости, 24.07.2023
От взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в домах выбило окна
В результате взрыва беспилотника в Москве выбило несколько окон, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:23
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москва
происшествия
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В результате взрыва беспилотника в Москве выбило несколько окон, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале."На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", — говорится в публикации.Сегодня утром мэр сообщил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение.На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
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москва, происшествия, сергей собянин, россия
Москва, Происшествия, Сергей Собянин, Россия
От взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в домах выбило окна

Собянин: на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбило несколько окон

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНа месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника
На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В результате взрыва беспилотника в Москве выбило несколько окон, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«
"На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", — говорится в публикации.
Сегодня утром мэр сообщил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.
Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение.
На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.
Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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