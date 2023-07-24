https://ria.ru/20230724/moskva-1885895028.html

От взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в домах выбило окна

От взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в домах выбило окна - РИА Новости, 24.07.2023

От взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в домах выбило окна

В результате взрыва беспилотника в Москве выбило несколько окон, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:23

2023-07-24T10:23

2023-07-24T11:13

москва

происшествия

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В результате взрыва беспилотника в Москве выбило несколько окон, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале."На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", — говорится в публикации.Сегодня утром мэр сообщил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение.На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.

https://ria.ru/20230724/moskva-1885890378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, сергей собянин, россия