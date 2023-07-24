https://ria.ru/20230724/ministr-1885860956.html
Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде
Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде - РИА Новости, 24.07.2023
Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде
Министр юстиции и правосудия Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после аварии в нетрезвом виде, сообщает новозеландский портал Interest.nz. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T03:21
2023-07-24T03:21
2023-07-24T03:21
новая зеландия
веллингтон (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91435/30/914353002_0:137:2000:1262_1920x0_80_0_0_e2c4e437de52fa1ea20eced6fb0f6291.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр юстиции и правосудия Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после аварии в нетрезвом виде, сообщает новозеландский портал Interest.nz. По словам премьера страны Криса Хипкинса, Аллан попала в аварию в воскресенье в Веллингтоне, ее задержали в центральном полицейском участке, а через четыре часа отпустили. Ее обвиняли в вождении в нетрезвом виде, а также в оказании сопротивления при задержании. "Хипкинс заявил, что разговаривал с Аллан в понедельник утром и сказал ей, что, по его мнению, она не в том состоянии, чтобы оставаться министром, и что обвинение министра юстиции в уголовном преступлении неприемлемо. По словам Хипкинса, она согласилась и подала в отставку с поста министра", - пишет издание. Аллан недавно взяла отпуск по состоянию своего психического здоровья после публичного раскола со своим партнером и обвинений в плохом отношении к персоналу. Пока Аллан остается членом парламента. В прошлом месяце министр транспорта и иммиграции Новой Зеландии Майкл Вуд ушел в отставку после того, как не сообщил о возможном конфликте интересов вокруг принадлежавших ему акций. В марте министр полиции Стюарт Нэш был отправлен в отставку после того, как выяснилось, что он передал конфиденциальную информацию гражданским лицам. В мае министр таможни Мека Уайтири был уволен после того, как перешел на сторону другой политической партии.
https://ria.ru/20230630/vizit-1881392459.html
https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html
новая зеландия
веллингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91435/30/914353002_112:0:1885:1330_1920x0_80_0_0_e43370d06190d144e8ff6df11470ac9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия, веллингтон (город), в мире
Новая Зеландия, Веллингтон (город), В мире
Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде
Interest.nz: министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после аварии в пьяном виде
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Министр юстиции и правосудия Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после аварии в нетрезвом виде, сообщает новозеландский портал Interest.nz
.
По словам премьера страны Криса Хипкинса, Аллан попала в аварию в воскресенье в Веллингтоне
, ее задержали в центральном полицейском участке, а через четыре часа отпустили. Ее обвиняли в вождении в нетрезвом виде, а также в оказании сопротивления при задержании.
Премьер Новой Зеландии может посетить Украину
"Хипкинс заявил, что разговаривал с Аллан в понедельник утром и сказал ей, что, по его мнению, она не в том состоянии, чтобы оставаться министром, и что обвинение министра юстиции в уголовном преступлении неприемлемо. По словам Хипкинса, она согласилась и подала в отставку с поста министра", - пишет издание.
Аллан недавно взяла отпуск по состоянию своего психического здоровья после публичного раскола со своим партнером и обвинений в плохом отношении к персоналу. Пока Аллан остается членом парламента.
В прошлом месяце министр транспорта и иммиграции Новой Зеландии Майкл Вуд ушел в отставку после того, как не сообщил о возможном конфликте интересов вокруг принадлежавших ему акций. В марте министр полиции Стюарт Нэш был отправлен в отставку после того, как выяснилось, что он передал конфиденциальную информацию гражданским лицам. В мае министр таможни Мека Уайтири был уволен после того, как перешел на сторону другой политической партии.
В Москве пьяный иностранец угнал такси и попал в ДТП