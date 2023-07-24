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Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде - РИА Новости, 24.07.2023
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03:21 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/ministr-1885860956.html
Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде
Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде - РИА Новости, 24.07.2023
Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде
Министр юстиции и правосудия Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после аварии в нетрезвом виде, сообщает новозеландский портал Interest.nz. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T03:21
2023-07-24T03:21
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр юстиции и правосудия Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после аварии в нетрезвом виде, сообщает новозеландский портал Interest.nz. По словам премьера страны Криса Хипкинса, Аллан попала в аварию в воскресенье в Веллингтоне, ее задержали в центральном полицейском участке, а через четыре часа отпустили. Ее обвиняли в вождении в нетрезвом виде, а также в оказании сопротивления при задержании. "Хипкинс заявил, что разговаривал с Аллан в понедельник утром и сказал ей, что, по его мнению, она не в том состоянии, чтобы оставаться министром, и что обвинение министра юстиции в уголовном преступлении неприемлемо. По словам Хипкинса, она согласилась и подала в отставку с поста министра", - пишет издание. Аллан недавно взяла отпуск по состоянию своего психического здоровья после публичного раскола со своим партнером и обвинений в плохом отношении к персоналу. Пока Аллан остается членом парламента. В прошлом месяце министр транспорта и иммиграции Новой Зеландии Майкл Вуд ушел в отставку после того, как не сообщил о возможном конфликте интересов вокруг принадлежавших ему акций. В марте министр полиции Стюарт Нэш был отправлен в отставку после того, как выяснилось, что он передал конфиденциальную информацию гражданским лицам. В мае министр таможни Мека Уайтири был уволен после того, как перешел на сторону другой политической партии.
https://ria.ru/20230630/vizit-1881392459.html
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новая зеландия, веллингтон (город), в мире
Новая Зеландия, Веллингтон (город), В мире
Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде

Interest.nz: министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после аварии в пьяном виде

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр юстиции и правосудия Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после аварии в нетрезвом виде, сообщает новозеландский портал Interest.nz.
По словам премьера страны Криса Хипкинса, Аллан попала в аварию в воскресенье в Веллингтоне, ее задержали в центральном полицейском участке, а через четыре часа отпустили. Ее обвиняли в вождении в нетрезвом виде, а также в оказании сопротивления при задержании.
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"Хипкинс заявил, что разговаривал с Аллан в понедельник утром и сказал ей, что, по его мнению, она не в том состоянии, чтобы оставаться министром, и что обвинение министра юстиции в уголовном преступлении неприемлемо. По словам Хипкинса, она согласилась и подала в отставку с поста министра", - пишет издание.
Аллан недавно взяла отпуск по состоянию своего психического здоровья после публичного раскола со своим партнером и обвинений в плохом отношении к персоналу. Пока Аллан остается членом парламента.
В прошлом месяце министр транспорта и иммиграции Новой Зеландии Майкл Вуд ушел в отставку после того, как не сообщил о возможном конфликте интересов вокруг принадлежавших ему акций. В марте министр полиции Стюарт Нэш был отправлен в отставку после того, как выяснилось, что он передал конфиденциальную информацию гражданским лицам. В мае министр таможни Мека Уайтири был уволен после того, как перешел на сторону другой политической партии.
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