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Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде

Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде - РИА Новости, 24.07.2023

Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде

Министр юстиции и правосудия Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после аварии в нетрезвом виде, сообщает новозеландский портал Interest.nz. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T03:21

2023-07-24T03:21

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр юстиции и правосудия Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после аварии в нетрезвом виде, сообщает новозеландский портал Interest.nz. По словам премьера страны Криса Хипкинса, Аллан попала в аварию в воскресенье в Веллингтоне, ее задержали в центральном полицейском участке, а через четыре часа отпустили. Ее обвиняли в вождении в нетрезвом виде, а также в оказании сопротивления при задержании. "Хипкинс заявил, что разговаривал с Аллан в понедельник утром и сказал ей, что, по его мнению, она не в том состоянии, чтобы оставаться министром, и что обвинение министра юстиции в уголовном преступлении неприемлемо. По словам Хипкинса, она согласилась и подала в отставку с поста министра", - пишет издание. Аллан недавно взяла отпуск по состоянию своего психического здоровья после публичного раскола со своим партнером и обвинений в плохом отношении к персоналу. Пока Аллан остается членом парламента. В прошлом месяце министр транспорта и иммиграции Новой Зеландии Майкл Вуд ушел в отставку после того, как не сообщил о возможном конфликте интересов вокруг принадлежавших ему акций. В марте министр полиции Стюарт Нэш был отправлен в отставку после того, как выяснилось, что он передал конфиденциальную информацию гражданским лицам. В мае министр таможни Мека Уайтири был уволен после того, как перешел на сторону другой политической партии.

https://ria.ru/20230630/vizit-1881392459.html

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