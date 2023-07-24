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Мэр Владивостока перечислил необходимые условия для создания метро в городе - РИА Новости, 24.07.2023
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05:47 24.07.2023 (обновлено: 05:48 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/metro-1885867235.html
Мэр Владивостока перечислил необходимые условия для создания метро в городе
Мэр Владивостока перечислил необходимые условия для создания метро в городе - РИА Новости, 24.07.2023
Мэр Владивостока перечислил необходимые условия для создания метро в городе
Проект создания во Владивостоке легкого метро в рамках реализации мастер-плана города требует дополнительного финансирования, для выделения которого требуется... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T05:47
2023-07-24T05:48
владивосток
россия
константин шестаков
ржд
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Проект создания во Владивостоке легкого метро в рамках реализации мастер-плана города требует дополнительного финансирования, для выделения которого требуется одобрение мастер-плана президентом России, заявил глава города Константин Шестаков. Осенью 2022 года на Восточном экономическом форуме Шестаков рассказал РИА Новости, что в мастер-план города заложено создание "наземного метро". По словам мэра, появление такого вида транспорта разгрузило бы дороги. В феврале на совещании, посвященном мастер-плану развития города, Шестаков заявил, что переговоры о создании сети городских электричек мэрия начала с группой компаний "Синара" при поддержке ВЭБ.РФ. В мае градоначальник сказал, что достигнуты договоренности с РЖД о строительстве в городе дополнительных станций для легкого метро. "Какие-то мероприятия мастер-плана возможно реализовать теми инструментами, которые уже существуют... Если мы говорим о таком значимом проекте, как легкое метро, безусловно, это требует значительных вложений, в том числе и инвестиционной программы РЖД. Для того, чтобы получить такое одобрение, получить такой стимул реализации этого проекта, мастер-план должен быть представлен руководителю нашей страны Владимиру Владимировичу Путину", - сказал Шестаков журналистам на полях всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений". Мэр надеется, что на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 проект легкого метро в рамках мастер-плана получит одобрение. "После этого приступим к фактической реализации", добавил градоначальник.
https://ria.ru/20230724/metrovagonmash-1885863256.html
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владивосток, россия, константин шестаков, ржд, экономика
Владивосток, Россия, Константин Шестаков, РЖД, Экономика
Мэр Владивостока перечислил необходимые условия для создания метро в городе

Мэр Владивостока Шестаков: легкое метро не создать без одобрения плана города Путиным

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост во Владивостоке
Вид на Золотой мост во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Золотой мост во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Проект создания во Владивостоке легкого метро в рамках реализации мастер-плана города требует дополнительного финансирования, для выделения которого требуется одобрение мастер-плана президентом России, заявил глава города Константин Шестаков.
Осенью 2022 года на Восточном экономическом форуме Шестаков рассказал РИА Новости, что в мастер-план города заложено создание "наземного метро". По словам мэра, появление такого вида транспорта разгрузило бы дороги. В феврале на совещании, посвященном мастер-плану развития города, Шестаков заявил, что переговоры о создании сети городских электричек мэрия начала с группой компаний "Синара" при поддержке ВЭБ.РФ. В мае градоначальник сказал, что достигнуты договоренности с РЖД о строительстве в городе дополнительных станций для легкого метро.
"Какие-то мероприятия мастер-плана возможно реализовать теми инструментами, которые уже существуют... Если мы говорим о таком значимом проекте, как легкое метро, безусловно, это требует значительных вложений, в том числе и инвестиционной программы РЖД. Для того, чтобы получить такое одобрение, получить такой стимул реализации этого проекта, мастер-план должен быть представлен руководителю нашей страны Владимиру Владимировичу Путину", - сказал Шестаков журналистам на полях всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".
Мэр надеется, что на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 проект легкого метро в рамках мастер-плана получит одобрение. "После этого приступим к фактической реализации", добавил градоначальник.
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ВладивостокРоссияКонстантин ШестаковРЖДЭкономика
 
 
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