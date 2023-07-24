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Кузбасс начнет готовить специалистов для туротрасли в новом кластере - РИА Новости, 24.07.2023
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10:38 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/kuzbass-1885899795.html
Кузбасс начнет готовить специалистов для туротрасли в новом кластере
Кузбасс начнет готовить специалистов для туротрасли в новом кластере - РИА Новости, 24.07.2023
Кузбасс начнет готовить специалистов для туротрасли в новом кластере
Специалистов для туристической отрасли будут готовить в новом образовательном кластере "Гостеприимный Кузбасс", сообщает пресс-служба правительства региона со... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:38
2023-07-24T10:38
кемеровская область
сергей цивилев
туризм
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КЕМЕРОВО, 24 июл - РИА Новости. Специалистов для туристической отрасли будут готовить в новом образовательном кластере "Гостеприимный Кузбасс", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. На сегодняшний день подготовкой специалистов этого направления занимаются шесть техникумов, два колледжа, Кемеровский госуниверситет и Кузбасский технический университет, однако дефицит квалифицированного гостиничного и ресторанного персонала сохраняется. "Для устранения дефицита квалифицированных кадров по федеральному проекту "Профессионалитет" на базе Новокузнецкого торгово-экономического техникума в следующем году будет создан образовательный кластер "Гостеприимный Кузбасс". В него войдут три профессиональные образовательные организации: Новокузнецкий техникум пищевой промышленности, Осинниковский политехнический техникум и Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания", – говорится в сообщении. Уточняется, что подготовка будет идти по 12 специальностям и профессиям. Уже созданы 14 современных лабораторий и мастерских, аккредитованы шесть центров проведения демонстрационных экзаменов. Кластер "Гостеприимный Кузбасс" будет готовить кадры под запросы конкретных представителей регионального рынка труда. Сейчас в учреждениях среднего профессионального образования региона по направлениям, востребованным в индустрии гостеприимства, обучаются 929 человек. 163 молодых специалиста в этом году получили диплом и приступили к работе. Ежегодно на первый курс поступает 275 абитуриентов. "По утвержденной Стратегии развития региона, туризм в Кузбассе - одна из приоритетных и активно развивающихся отраслей экономики. То, насколько наш регион будет привлекательным для путешественников из России и других стран, каким его запомнят наши гости, во многом зависит от людей, которые работают в сфере гостеприимства. Сейчас мы строим в Кузбассе инфраструктуру мирового уровня, важно, чтобы и обслуживание там было соответствующее. Нужно готовить достаточное количество кадров и обеспечивать молодежь достойными рабочими местами в туриндустрии", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Туризм является мощным генератором занятости. Рабочие места создаются не только в туристских отраслях, но и в смежных, а также в отраслях промышленности, не связанных непосредственно с туризмом. В 2022 году по запросу работодателей в кузбасских учреждениях профобразования начата реализация учебной программы по специальности "Сервис на транспорте". Ее ввод обусловлен развитием транспортной инфраструктуры для туристской отрасли. В 2023 году на обучение по этой специальности уже поступили 50 человек. Набор продолжается до 15 августа.
https://ria.ru/20230711/kuzbass-1883503414.html
https://ria.ru/20230719/sotrudnichestvo-1885058969.html
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кемеровская область, сергей цивилев, туризм
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Туризм

Кузбасс начнет готовить специалистов для туротрасли в новом кластере

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПлощадь Советов в Кемерово
Площадь Советов в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Площадь Советов в Кемерово
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КЕМЕРОВО, 24 июл - РИА Новости. Специалистов для туристической отрасли будут готовить в новом образовательном кластере "Гостеприимный Кузбасс", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
На сегодняшний день подготовкой специалистов этого направления занимаются шесть техникумов, два колледжа, Кемеровский госуниверситет и Кузбасский технический университет, однако дефицит квалифицированного гостиничного и ресторанного персонала сохраняется.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Конкурс молодежных проектов-2023 объявили в Кузбассе
11 июля, 13:13
"Для устранения дефицита квалифицированных кадров по федеральному проекту "Профессионалитет" на базе Новокузнецкого торгово-экономического техникума в следующем году будет создан образовательный кластер "Гостеприимный Кузбасс". В него войдут три профессиональные образовательные организации: Новокузнецкий техникум пищевой промышленности, Осинниковский политехнический техникум и Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания", – говорится в сообщении.
Уточняется, что подготовка будет идти по 12 специальностям и профессиям. Уже созданы 14 современных лабораторий и мастерских, аккредитованы шесть центров проведения демонстрационных экзаменов. Кластер "Гостеприимный Кузбасс" будет готовить кадры под запросы конкретных представителей регионального рынка труда.
Сейчас в учреждениях среднего профессионального образования региона по направлениям, востребованным в индустрии гостеприимства, обучаются 929 человек. 163 молодых специалиста в этом году получили диплом и приступили к работе. Ежегодно на первый курс поступает 275 абитуриентов.
"По утвержденной Стратегии развития региона, туризм в Кузбассе - одна из приоритетных и активно развивающихся отраслей экономики. То, насколько наш регион будет привлекательным для путешественников из России и других стран, каким его запомнят наши гости, во многом зависит от людей, которые работают в сфере гостеприимства. Сейчас мы строим в Кузбассе инфраструктуру мирового уровня, важно, чтобы и обслуживание там было соответствующее. Нужно готовить достаточное количество кадров и обеспечивать молодежь достойными рабочими местами в туриндустрии", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Цивилев и премьер-министр Белоруссии обсудили сотрудничество
19 июля, 14:18
Туризм является мощным генератором занятости. Рабочие места создаются не только в туристских отраслях, но и в смежных, а также в отраслях промышленности, не связанных непосредственно с туризмом. В 2022 году по запросу работодателей в кузбасских учреждениях профобразования начата реализация учебной программы по специальности "Сервис на транспорте". Ее ввод обусловлен развитием транспортной инфраструктуры для туристской отрасли. В 2023 году на обучение по этой специальности уже поступили 50 человек. Набор продолжается до 15 августа.
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевТуризм
 
 
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