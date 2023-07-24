https://ria.ru/20230724/krym-1885899938.html

В Крыму заявили об отсутствии повреждений железнодорожной инфраструктуры

В Крыму заявили об отсутствии повреждений железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 24.07.2023

В Крыму заявили об отсутствии повреждений железнодорожной инфраструктуры

Инфраструктура железной дороги в Крыму в результате ЧП на складе под Джанкоем не повреждена, движение на ранее перекрытом участке открыто, сообщила пресс-служба РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:38

2023-07-24T10:38

2023-07-24T10:48

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Инфраструктура железной дороги в Крыму в результате ЧП на складе под Джанкоем не повреждена, движение на ранее перекрытом участке открыто, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).Движение поездов на ранее перекрытом участке дороги в Крыму восстановлено, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Оно перекрывалось в целях безопасности."Движение поездов на участке Отрадная - Урожайная полностью восстановлено после временного приостановления, объявленного главой Республики Крым для минимизации рисков. Инфраструктура железной дороги не повреждена", - говорится в сообщении.Движение по участку открыто, совместно с партнерами-перевозчиками АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" и ООО "Южная пригородная пассажирская компания" принимаются все необходимые меры для восстановления графика, сообщили в КЖД.Атака беспилотников на Крым была осуществлена в понедельник утром. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе республики, сообщил Аксенов. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Было приостановлено движение поездов.

https://ria.ru/20230724/dvizhenie-1885893923.html

республика крым

джанкой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), джанкой