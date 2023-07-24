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В Крыму заявили об отсутствии повреждений железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 24.07.2023
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10:38 24.07.2023 (обновлено: 10:48 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/krym-1885899938.html
В Крыму заявили об отсутствии повреждений железнодорожной инфраструктуры
В Крыму заявили об отсутствии повреждений железнодорожной инфраструктуры - РИА Новости, 24.07.2023
В Крыму заявили об отсутствии повреждений железнодорожной инфраструктуры
Инфраструктура железной дороги в Крыму в результате ЧП на складе под Джанкоем не повреждена, движение на ранее перекрытом участке открыто, сообщила пресс-служба РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:38
2023-07-24T10:48
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Инфраструктура железной дороги в Крыму в результате ЧП на складе под Джанкоем не повреждена, движение на ранее перекрытом участке открыто, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).Движение поездов на ранее перекрытом участке дороги в Крыму восстановлено, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Оно перекрывалось в целях безопасности."Движение поездов на участке Отрадная - Урожайная полностью восстановлено после временного приостановления, объявленного главой Республики Крым для минимизации рисков. Инфраструктура железной дороги не повреждена", - говорится в сообщении.Движение по участку открыто, совместно с партнерами-перевозчиками АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" и ООО "Южная пригородная пассажирская компания" принимаются все необходимые меры для восстановления графика, сообщили в КЖД.Атака беспилотников на Крым была осуществлена в понедельник утром. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе республики, сообщил Аксенов. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Было приостановлено движение поездов.
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республика крым
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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), джанкой
Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Джанкой
В Крыму заявили об отсутствии повреждений железнодорожной инфраструктуры

В Крыму заявили об отсутствии повреждений железнодорожных путей после ЧП на складе

© РИА Новости / Светлана ДавыдоваПоезд на железнодорожном вокзале в Джанкое, Крым
Поезд на железнодорожном вокзале в Джанкое, Крым - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Светлана Давыдова
Поезд на железнодорожном вокзале в Джанкое, Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Инфраструктура железной дороги в Крыму в результате ЧП на складе под Джанкоем не повреждена, движение на ранее перекрытом участке открыто, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).
Движение поездов на ранее перекрытом участке дороги в Крыму восстановлено, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Оно перекрывалось в целях безопасности.
"Движение поездов на участке Отрадная - Урожайная полностью восстановлено после временного приостановления, объявленного главой Республики Крым для минимизации рисков. Инфраструктура железной дороги не повреждена", - говорится в сообщении.
Движение по участку открыто, совместно с партнерами-перевозчиками АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" и ООО "Южная пригородная пассажирская компания" принимаются все необходимые меры для восстановления графика, сообщили в КЖД.
Атака беспилотников на Крым была осуществлена в понедельник утром. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе республики, сообщил Аксенов. Создан оперативный штаб, идет эвакуация жителей. Было приостановлено движение поездов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Джанкойском районе Крыма возобновили движение поездов, заявил Аксенов
Вчера, 10:19
 
Республика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)Джанкой
 
 
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